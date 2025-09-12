clear sky
Седморка Србије на Светском првенству у рвању у Загребу

12.09.2025. 17:49
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Рвачки савез Србије

У главном граду Хрватске од 13. до 21. септембра одржаће се Светско првенство у рвању 2025. године, једно од највећих и најзначајнијих такмичења у овом спорту.

На борилиштима у Загребу надметаће се најбољи светски рвачи у оба олимпијска стила – грчко-римском и слободном – као и у женској конкуренцији.

Боје Србије браниће седам репрезентативаца, распоређених у обе олимпијске дисциплине. У слободном стилу наступиће Азамат Тускаев (до 57 кг) и Виктор Воиновић (до 70 кг), док ће у грчко-римском стилу Србију представљати Георгиј Тибилов (до 60 кг), Себастијан Нађ (до 67 кг), Али Арсалан (до 72 кг), Алекса Илић (до 77 кг) и Александар Комаров (до 87 кг).

На недавно завршеном Европском првенству у Братислави наши рвачи показали су да се налазе у врхунској форми, освојивши три медаље – сребра за Тускаева и Тибилова и бронзу за Комарова. Управо од њих, као и од остатка екипе, очекују се борбе на највишем нивоу и потенцијална нова одличја за српско рвање.

Програм у Загребу почиње надметањима у слободном стилу од 13. до 16. септембра, док су борбе у грчко-римском стилу заказане за период од 18. до 21. септембра.

Српски репрезентативци са пуно амбиција улазе у борбу против најбоље конкуренције света – и са јасним циљем да наставе низ успеха са континенталне сцене.

 

рвање
Извор:
Дневник
Пише:
Јово Галић
Спорт Остали спортови
