Седморка Србије на Светском првенству у рвању у Загребу
У главном граду Хрватске од 13. до 21. септембра одржаће се Светско првенство у рвању 2025. године, једно од највећих и најзначајнијих такмичења у овом спорту.
На борилиштима у Загребу надметаће се најбољи светски рвачи у оба олимпијска стила – грчко-римском и слободном – као и у женској конкуренцији.
Боје Србије браниће седам репрезентативаца, распоређених у обе олимпијске дисциплине. У слободном стилу наступиће Азамат Тускаев (до 57 кг) и Виктор Воиновић (до 70 кг), док ће у грчко-римском стилу Србију представљати Георгиј Тибилов (до 60 кг), Себастијан Нађ (до 67 кг), Али Арсалан (до 72 кг), Алекса Илић (до 77 кг) и Александар Комаров (до 87 кг).
На недавно завршеном Европском првенству у Братислави наши рвачи показали су да се налазе у врхунској форми, освојивши три медаље – сребра за Тускаева и Тибилова и бронзу за Комарова. Управо од њих, као и од остатка екипе, очекују се борбе на највишем нивоу и потенцијална нова одличја за српско рвање.
Програм у Загребу почиње надметањима у слободном стилу од 13. до 16. септембра, док су борбе у грчко-римском стилу заказане за период од 18. до 21. септембра.
Српски репрезентативци са пуно амбиција улазе у борбу против најбоље конкуренције света – и са јасним циљем да наставе низ успеха са континенталне сцене.