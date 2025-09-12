clear sky
ФИНЦИ БЕЗ НОВОГ ЧУДА: Умало „стотка“ Немаца, светски прваци први финалисти Евробаскета

12.09.2025. 17:59 18:08
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Немачке први су финалисти Европског првенства у Риги.

У полуфиналу су били бољи од Финске 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13) и резервисали су место у борби за медаљу. 

Тамо ће се у недељу за титулу борити са бољим из дуела Грчка - Турска, који се игра вечерас (петак) од 20 часова. 

Од друге четвртине је Немачка контролисала утакмицу и заслужено славила, зауставивши захуктале Финце, који су већ остварили највећи успех, најпре елиминисавши Србију у осмини финала. Даље међутим, нису могли. 

Немачку су предводили Денис Шредер са 26 поена, Франц Вагнер је убацио 22, а 13 је дао Тристан да Силва. Двоцирен је још Исак Бонга - 10 поена. 

У финском саставу најефикаснији је био Оливиер Нкамоа са 21 поеном, 16 је дао Лаури Марканен, а Мика Муринен и Микаел Јантунен по 12. 

Финска ће се у недељу борити за бронзу и прву медаљу у историји, а противник ће јој бити поражена селекција из меча Грчка - Турска.

Евробаскет кошарка
Спорт Кошарка
