СОМБОРСКА УЛИЦА ПОСТАЈЕ СЛЕПА ЗА САОБРАЋАЈ У понедељак почиње изградња магистралног вреловода
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 15. септембра 2025. године, почиње радовe на изградњи магистралног вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла.
Како је саопштено из "Топлане", радови ће се изводити фазно.
Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, привремено ће бити измењен режим саобраћаја.
У првој фази, радови ће се изводити у Сомборској улици наспрам кућних бројева који почињу од броја 1, до броја 11.
За време трајања радова, Сомборска улица постаје „слепа“ и забрањује се саобраћај у овде поменутом делу улице, док се са Булевара патријарха Павла забрањује скретање у Сомборску улицу.
Планирани рок за завршетак радова у овој фази је 15. октобар 2025. године, док ће о наставку радова и изменама режима саобраћаја јавност благовремено бити обавештена.
Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.
Из "Топлане" моле грађане да имају стрпљења и разумевања за ове радове.