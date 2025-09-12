clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СОМБОРСКА УЛИЦА ПОСТАЈЕ СЛЕПА ЗА САОБРАЋАЈ У понедељак почиње изградња магистралног вреловода

12.09.2025. 13:57 14:01
Пише:
Дневник
Извор:
дневник
Коментари (0)
novosadska toplana
Фото: Novosadska toplana

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад у понедељак, 15. септембра 2025. године, почиње радовe на изградњи магистралног вреловода и вреловодних прикључака у Сомборској улици и на Булевару патријарха Павла.

Како је саопштено из "Топлане", радови ће се изводити фазно.

Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, привремено ће бити измењен режим саобраћаја.

У првој фази, радови ће се изводити у Сомборској улици наспрам кућних бројева који почињу од броја 1, до броја 11.

За време трајања радова, Сомборска улица постаје „слепа“ и забрањује се саобраћај у овде поменутом делу улице, док се са Булевара патријарха Павла забрањује скретање у Сомборску улицу.

Планирани рок за завршетак радова у овој фази је 15. октобар 2025. године, док ће о наставку радова и изменама режима саобраћаја јавност благовремено бити обавештена. 

Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

Из "Топлане" моле грађане да имају стрпљења и разумевања за ове радове.

 

ЈКП „Новосадска топлана” измена режима саобраћаја радови
Извор:
дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај