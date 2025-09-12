(ФОТО) НОВИ САД УСКОРО БОГАТИЈИ ЗА ЈОШ ЈЕДНУ ФАБРИКУ Градоначелник Мићин у хали изграђеној за шангајску компанију: „Ово је веома важна инвестиција за наш град, али и за државу“
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин обишао је халу у Индустријској зони Каћ, која је изграђена за потребе шангајске фабрике „Shanghai Huizhong Automotive Manufacturing“ (SHAC) и и која ће, након опремања, до краја ове године почети са радом.
- Пре само годину дана у Шангају, челници аутомобилске индустрије SHAC, изнели су Граду Новом Саду планове да наредне, 2025. године, отворе фабрику у Новом Саду. Данас стојимо у скоро потпуно изграђеној хали у Индустријској зони Каћ, на месту те нове фабрике, која ће производити шасије за аутомобилску индустрију за европско тржиште. Ово је веома важна инвестиција за наш град, али и за државу која је постала богатија за још један велики радни погон, што ће допринети и расту запослености и БДП-а. Поносни смо што је управо наш град изабран да буде седиште прве фабрике коју SHAC отвара на територији Европе. У марту ове године састао сам се са руководством те шангајске компаније у Градској кући, када смо разговарали о изградњи ове фабрике у коју инвестирају око 40 милиона евра - рекао је Мићин нагласивши да га радује то што ускоро следи запошљавање првих радника, од око две стотине планираних кадрова.
Производни комплекс обухвата 19.000 m2, а има могућност проширења капацитета додатних 30.000 m2 у наредним фазама развоја.
- Имао сам прилику да се у мају, приликом посете НР Кини, уверим у квалитет рада компаније SHAC када сам у Шангају обишао њихов развојно-истраживачки центар. Поносно могу да кажем, да смо у претходних 13 година отворили 14 фабрика у граду. Данас смо обишли завршне радове на изградњи објекта који ће бити предат SHAC-у до 1. новембра. Након опремања, до краја године нас очекује свечано отварање ове 15. новосадске фабрике која ће већ почетком наредне године почети са пробном производњом. Наставићемо предано да радимо на томе да привлачимо инвеститоре и да стварамо повољан амбијент за нове фабрике, како бисмо наставили са добром праксом, везаном не само за запошљавање наших суграђана, већ и за општи просперитет града и државе – рекао је Жарко Мићин.
У оквиру обиласка производног погона, градоначелник је на радном састанку разговарао са представницима компанија SHAC и CTP INVEST, а састанку су присуствовали и чланица Градског већа за урбанизам, стамбене послове, имовину и имовинско-правне послове и инвестиције Мирјана Марковић, члан Градског већа за буџет и финансије Драган Маринковић, начелница Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције Јелена Крунић и саветник градоначелника Синиша Стојшин.