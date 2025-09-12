clear sky
ДО НОВЕМБРА У НОВОСАДСКОМ ОМЛАДИНСКОМ ЦЕНТРУ Бесплатни тренинзи каријерног вођења за средњошколце

12.09.2025. 12:20 12:26
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
средњошколци
Фото: Pixabay.com

У оквиру спровођења пројекта „Ка већој запошљивости младих у Новом Саду 2025.“, који реализује Град Нови Сад, Градска управа за спорт и омладину уз финансијску подршку Министарства туризма и омладине, од септембра до новембра одржаће се десет бесплатних тренинга каријерног вођења за новосадске средњошколце.

Тренинзи ће бити у просторијама Савеза удружења „Новосадски омладински форум“ (Позоришни трг, 6) од 12 до 13 часова.

Циљ тренинга каријерног вођења је пружање подршке младим особама у одабиру опција унутар расположивих каријерних могућности, како би оптимално развили и користили своје потенцијале у складу са интересовањима. 

Пријаве су могуће путем линка https://forms.gle/ZMv5gQCok4cDSmFW7

Нови Сад
