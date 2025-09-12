ИНТЕРВЈУ – ИВАН ТОТ, ПРЕДСЕДНИК ШК „ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ: Другарство и тимски дух пре свега
Шаховске лиге широм Војводине се настављају.
Клубови се надмећу за промоцију у више рангове такмичења, а један који је на добром путу да то постигне је и ШК „Гимназијалац“ из Бачке Паланке, који је паузу дочекао на лидерској позицији Јужнобачке лиге, па у јесењем делу сезоне и те како има за шта да се бори.
Клуб карактеришу другарство, ентузијазам и свестраност, што га је и довело до споменуте позиције на табели, али и сребрне медаље на Купу Војводине прошле године. Председник клуба Иван Тот је за „Дневник“ причао о историји „Гимназијалца“, амбицијама, турнирима које организују и другим темама.
„Гимназијалац“ је релативно млад клуб. Можете ли читаоце упознати са његовом историјом?
– Клуб је званично основан 2015. године, тако да ће овог децембра, бити јубиларних 10 година постојања. Ипак, још из гимназијских дана је постојала идеја о шаховском клубу, те је већина данашњих играча прошло кроз шаховску секцију у гимназији „20. Октобар“, у Бачкој Паланци. Из школског другарства се изродио и сам клуб.
Клуб промовише и другарство, заједништво, љубав према природи и знатижељност. Чланови су, углавном, свестране особе. Као да је шах прва спона која повезује људе, а из ње се развијају и друге. Можете ли то објаснити?
– И те како је ово екипа већа од шаха. Другарство и пријатељство пре свега. Када се сетимо само тешких почетака, да није било заједништва, међусобног помагања и подршке, тешко да бисмо успели. Различитост је можда и реч која нас најбоље описује. Чланове чине и деца од десетак година, до неколико ветерана, који су близу 70, а ипак већина чланова има око тридесетак година, што нас свакако чини „млађом“ екипом у Србији. Што се свестраности тиче, морао бих понаособ именовати играче и занимања, или њихове хобије, али сигурно ћете код нас наћи особу за разговор на било коју тему.
Један сте од ретких клубова који је одржао стару традицију играња првенства клуба. Због чега сматрате да је то важно за развој шахиста?
– То је један од наших најдражих турнира. У почетку је то било незванично, а у архиви, наравно, постоје сви ти резултати, још из гимназијских дана. Званично првенство клуба је започело 2016. са идејом о „прелазном“ пехару. До сада су прваци клуба били Стефан Ристић и Зоран Милановић, обојица вишеструки. Такође, прелазне пехаре додељујемо и за омладинског шампиона, као и јуниорског. Искрено, не мислим да је ово посебно важно за развој шахиста, већ је ствар неког нашег ривалства, наравно позитивног. Поред тога, редовно одигравамо и блиц и рапид турнире у оквиру клуба, и тада се играју изузетно борбене партије. У сваком случају, првенство клуба је нама одлична припрема за лигашка такмичења.
Место само за тимске играче
Одиграли сте одлично пролећни део сезоне у Јужнобачкој лиги. „Гимназијалац“ се истиче врло квалитетном тимском игром. Да ли мислите да је то главни разлог лидерске позиције у лиги?
– Поклопио нам се жреб и доступност играча, тако да верујем да је то допринело тренутном стању на табели. Од почетка званичног такмичења смо увек играли искључиво тимски и само тимски играчи имају места у ШК „Гимназијалац“. Одличном тимском игром смо прошле године узели сребро на Купу Војводине у Вршцу.
Организујете и Првенство три клуба, са још две пријатељске екипе. Можете ли објаснити читаоцима о чему је реч?
– То је врло лепо међуопштинско такмичење. Организујемо га у сарадњи са ШК „Кулпин“ и ШК „Краљев гамбит“. Игра се три викенда у сваком од места - Бачка Паланка, Бач и Кулпин. Не верујем да слично такмичење, у оваквом формату, постоји код још неких клубова, али таман можемо да дамо идеју да се удруже и организују нешто слично. Турнир рејтингујемо, са симболичним новчаним наградама, али обавезни су дружење, пехари и медаље.
Учествујете и у техничкој организацији турнира и ван Бачке Паланке, конкретно у Чешком Селу. Како је дошло до те сарадње?
– Ово је врло занимљива прича. Са пријатељем, Емануелом, председником удружења „Чешка беседа“ се познајем дуги низ година, али кроз заштиту природе. Он као велики природњак и ја као биолог, смо прошли много заједничких терена и истраживања, а о шаху смо причали успут. Резултат те успутне приче су шаховски турнири које ми из ШК „Гимназијалац“ организујемо у сарадњи са Чешким Селом, најмањим селом у Војводини. То су турнири у убрзаном шаху, који привлаче много играча из околине, али и иностранства. Куриозитет је да тог дана у селу буде више шахиста, него становника.
Очекивања од другог дела сезоне?
– Настављамо истим темпом. Очекује нас неколико тешких мечева, пре свега са директним конкурентом за прво место Јужнобачке лиге, ШК „Буковац“. Улазимо спремни, и једва чекамо наставак такмичења.
Планови за будућност клуба?
– Да наставимо истим корацима напред. Лаганим темпом лигу по лигу у виши ранг, па до Прве лиге Војводине. Екипа је млада, великог потенцијала за напредовање и заиста у блиској будућности верујемо у све боље резултате.
Надају се трећој екипи
Са каквим проблемима се обично сусрећу клубови у нижим лигама?
– Већина екипа има проблем са играчима. Не памтим ни једну сезону у МОЛ Врбас Бачка Паланка или Јужнобачкој, а да су сви мечеви одиграни са пуним саставима. Сигурно постоје и финансијски проблеми који утичу на овакво стање, али верујем да има довољно младих шахиста који би радо заиграли мечеве, али их нико не зове. Ми се такмичимо са две екипе, а надамо се и трећој.