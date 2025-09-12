НАСТАВЉЕНЕ СУ ШАХОВСКЕ ЛИГЕ ВОЈВОДИНЕ: Бачка чува предност на врху

Сезона у већини лига под покровитељством Шаховског савеза Војводине настављена је протеклог викенда, док ће се, у свим осталим, јесењи део сезоне борбе на 64 поља наставити ове суботе и недеље.

Такмичење ће трајати до прве половине октобра, када нас чекају доигравања, па ћемо сазнати које екипе ће бити промовисане у виши ранг такмичења, а које ће испасти у нижи. На самом почетку је виђено неколико интересантних дерби мечева широм Аутономне Покрајине.

Бачка лига Суботица

Резултати шестог кола: Жаки Јожеф – Бачка 1:5, Пригревачки ШК – ШК Миљо Вујовић 4:2, Панонија – Бачкотополски ШК 4,5:1,5, Пензионер – ШахАрт (Суботица) – Раванградске ајкуле 4,5:1,5, Омладинац (Куцура) – Сента 4:2.

Табела: 1. Бачка 18 (24,5), 2. Панонија 13 (21), 3. Пензионер – ШахАрт 10 (20,5), 4. Раванградске ајкуле 10 (19), 5. Жаки Јожеф 9 (18), 6. Омладинац 9 (16,5), 7. Сента 6 (17), 8. Пригревачки ШК 4 (16), 9. Миљо Вујовић 4 (14), 10. Бачкотополски ШК 3 (13)

Банатска лига југ

Резултати шестог кола: Бата Ћосић – Раднички (Ковин) 2,5:3,5, Алибунар – ПАШК 4:2, Прогресул – Бора Костић 4,5:1,5, Јабука – Униреа 3:3, Ковачица – Светозар Глигорић 4:2.

Табела: 1. Прогресул 18 (27,5), 2. Раднички 16 (22,5), 3. Бора Костић 10 (20), 4. Бата Ћосић 10 (16,5), 5. Алибунар 8 (19,5), 6. Ковачица 8 (18), 7. ПАШК 6 (15), 8. Јабука 4 (15,5), 9. Униреа 4 (14), 10. Светозар Глигорић 1 (11,5).

Банатска лига север

Резултати шестог кола: Живојин Брајић – Раднички (Кикинда) 2:4, Билећанин – Арадац 1:5, Пролетер (Зрењанин) – Напредак (Честерег) 3:3, Нафтагас 2 – Нови Кнежевац 6:0, Златица – Русанда 1,5:4,5.

Табела: 1. Арадац 15 (24), 2. Нафтагас 12 (22), 3. Златица 12 (19,5), 4. Пролетер 9 (21), 5. Русанда 9 (19,5), 6. Напредак 9 (18,5), 7. Раднички 7 (17), 8. Нови Кнежевац 6 (15), 9. Билећанин 3 (12,5), 10. Живојин Брајић 0 (11).

Севернобачка зонска лига

Резултати шестог кола: Раднички (Торњош) – Бездан 5:1, Хајдук (Кула) – Бачки Брег 5:1, Врбас – Полет (Растина) 4:2, Црногорац – Младост (Оџаци) 3:3, Алекса Шантић – Потисје 4:2.

Табела: 1. Хајдук 14 (25), 2. Црногорац 11 (20), 3. Раднички 10 (21,5), 4. Врбас 10 (19), 5. Бездан 10 (18,5), 6. Потисје 7 (17), 7. Бачки Брег 7 (16), 8. Алекса Шантић 6 (13), 9. Полет 5 (15,5), 10. Младост 4 (14,5).

Јужнобанатска лига А

Резултати шестог кола: Кефало – Банатски Карловац 1,5:4,5, Бора Ивков – Вутурул 4:2, Слога (Пландиште) – Бела Црква 4:2, Борац (Старчево) – Спартак (Дебељача) 4,5:1,5, Агростепа – Петефи Шандор 2,5:3,5.

Табела: 1. Петефи Шандор 16 (22), 2. Борац 15 (23,5), 3. Банатски Карловац 13 (23), 4. Слога 10 (23), 5. Бела Црква 10 (18,5), 6. Бора Ивков 7 (19,5), 7. Агростепа 5 (15,5), 8. Вутурул 4 (14), 9. Кефало 4 (12), 10. Спартак 1 (9).

Севернобанатска зонска лига

Резултати шестог кола: Пролетер 2 (Чока) – Борац (Александрово) 3:3, Клек – Други октобар 4:2, Младост (Лукићево) – Будућност (Српска Црња) 1,5:4,5, Ново Милошево – Младост (Банатски Деспотовац) 2,5:3,5, Арадац 2 слободан.

Табела: 1. Будућност 18 (26,5), 2. Ново Милошево 10 (16,5), 3. Пролетер 9 (18), 4. Младост БД 9 (17,5), 5. Клек 7 (15), 6. Арадац 7 (14), 7. Борац 3 (14), 8. Други октобар 2 (12,5), 9. Младост Лу 0 (9).

Зонска лига Срем

Резултати петог кола: Платичево – Омладинац 2 (Нови Бановци) 4,5:1,5, Свет шаха – Слога (Инђија) 2:4, Раднички (Шид) – Рудар 6:0, Сремац 2 – Цемент 2:4.

Табела: 1. Слога 15 (21), 2. Платичево 12 (20), 3. Раднички 11 (19,5), 4. Свет шаха 7 (16), 5. Сремац 4 (13), 6. Цемент 4 (12,5), 7. Омладинац 1 (7,5), 8. Рудар 0 (4,5).

Јужнобанатска лига Б

Резултати шестог кола: Петефи Шандор 2 – Аљехин 4:2, Бавариште – Селеуш 1:5, Чокот – Избиште 0,5:5,5, Воја Поштар – Раднички 2 (Ковин) 2:4, Бора Костић 2 – Прогресул 2 1:5.

Табела: 1. Прогресул 18 (29), 2. Селеуш 15 (21), 3. Раднички 13 (23,5), 4. Петефи Шандор 13 (21,5), 5. Воја Поштар 9 (21), 6. Избиште 8 (21), 7. Аљехин 6 (16), 8. Чокот 3 (11), 9. Бора Костић 1 (8,5), 10. Бавариште 1 (7,5).

Новосадска лига Шајкаш

Резултати шестог кола: 1. Хајдук (Гардиновци) – Борац (Нови Сад) 0,5:5,5, Војводина 2 (Нови Сад) – Омладинац (Жабаљ) 2,5:3,5, Тител – Корифеј 2023 4,5:1,5, Капабланка 1992 2 – Бубамара 5,5:0,5, Пензионер (Нови Сад) слободан.

Табела: 1. Капабланка 15 (24,5), 2. Борац 13 (19,5), 3. Тител 9 (17,5), 4. Омладинац 9 (14), 5. Пензионер 7 (16,5), 6. Војводина 7 (14,5), 7. Бубамара 4 (14,5), 8. Хајдук 3 (9), 9. Корифеј 0 (8).

МОЛ Суботица

Резултати шестог кола: Гунарош – Бачка 2 4:2, Горњи Брег – Жедник 3:3, Шах-Арт (Суботица) – Бачкотополски ШК 6:0, Еђшег – ХАШК Зрињски 2,5:3,5, Ада-Мол – Сента 2 5:1.

Табела: 1. Бачка 15 (24.5), 2. Зрињски 15 (22), 3. Гунарош 14 (22,5), 4. Шах-Арт 10 (21,5), 5. Жедник 8 (21,5), 6. Ада 8 (18), 7. Горњи Брег 7 (20), 8. Еђшег 6 (19), 9. Бачкотополски ШК 3 (8), 10. Сента 0 (3).