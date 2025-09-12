clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРВО ФИНАЛЕ НА СК У КАРИЈЕРИ – Стрелкиња „Новог Сада 1790“ Александра Хавран осма у Кини

12.09.2025. 13:10 13:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Стрељачки савез Србије

Стрелкиња Александра Хавран је освојила осмо место у гађању малокалибарском пушком из тростава на Светском купу у Нингбоу.

Наша млада репрезентативка, чланица Стрељачке дружине „Нови Сад 1790“ је први пут у каријери стигла до финалног гађања на турнирима Светског купа. Потврдила је добру форму, јер је на другом узастопном великом такмичењу остварила пласман међу осам најбољих у троставу. Пре месец и  по дана на Европском првенству у Шаторуу заузела је седмо место.

Хавранова није сјајно стартовала у квалификацијама, у гађању из клечећег става. Ривалке за висок пласман су јој у првом ставу одмакле, али је у наредна два става, лежећем и стојећем, Александра је низала одличне поготке и квалификације завршила са 587 кругова, што јој је донело пету позицију у конкуренцији 66 такмичарки. 

Доња граница за пласман у финале била је 585. Најбољи резултат квалификација постигла је Кинескиња Кингју Жанг – 592 – али она је гађала ван конкуренције за пласман у финале. Међу девојкама које су се бориле за пласман међу осам најбољих, најпрецизнија је била европска вицешампионка Јанет Хег Дуештад (Норвешка) – 589 кругова.

Чак седам Европљанки и само једна такмичарка из Азије, Кинескиња Лијуан Жанг, су после квалификација наставиле надметање у финалу..

Хавранова, је после прва два става (клечећи и лежећи) у финалу била на зачељу, није успела да поправи пласман ни у стојећем ставу, па је после 40. хица испала заједно са седмопласираном Лијуан Жанг. У сваком случају за нашу 21-годишњу репрезентативку, прво финале на Светском купу је значајан искорак у каријери.

Фавориткиње за злато биле су споменута Јанет Хег Дуештад и Рике Менг Ибзен (Данска), европска првакиња. Њих две су се у финалу издвојиле у борби за прво место, које је на крају припало вицешампионки Старог континента, Дуештадовој. Норвежанка се Данкињи  реванширала за Европско првенство у Шаторуу. Бронзу је освојила Барбора Дубшка (Чешка).

У суботу стартује Зорана Аруновић, у такмичењу ваздушним пиштољем.Турнир се завршава у недељу, када ће на ватрену линију поново изаћи Александра Хавран, у такмичењу ваздушном пушком, као и Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац у надметању у троставу.

МК пушка тростав, жене: 1. Јанет Хег Дуештад (Норвешка) 466,2, 2. Рике Менг Ибзен (Данска) 463,3, 3. Барбора Дубска (Чешка) 451,4… 8. Александра  Хавран 405,9. Квалификације: 1. Кингју Жанг (Кина) 592 (ван конкуренције за пласман у финале), 2. Дуештад 589… 5. Хавран 587…

александра хавран стрељаштво стрељачка дружина нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај