ПРВО ФИНАЛЕ НА СК У КАРИЈЕРИ – Стрелкиња „Новог Сада 1790“ Александра Хавран осма у Кини
Стрелкиња Александра Хавран је освојила осмо место у гађању малокалибарском пушком из тростава на Светском купу у Нингбоу.
Наша млада репрезентативка, чланица Стрељачке дружине „Нови Сад 1790“ је први пут у каријери стигла до финалног гађања на турнирима Светског купа. Потврдила је добру форму, јер је на другом узастопном великом такмичењу остварила пласман међу осам најбољих у троставу. Пре месец и по дана на Европском првенству у Шаторуу заузела је седмо место.
Хавранова није сјајно стартовала у квалификацијама, у гађању из клечећег става. Ривалке за висок пласман су јој у првом ставу одмакле, али је у наредна два става, лежећем и стојећем, Александра је низала одличне поготке и квалификације завршила са 587 кругова, што јој је донело пету позицију у конкуренцији 66 такмичарки.
Доња граница за пласман у финале била је 585. Најбољи резултат квалификација постигла је Кинескиња Кингју Жанг – 592 – али она је гађала ван конкуренције за пласман у финале. Међу девојкама које су се бориле за пласман међу осам најбољих, најпрецизнија је била европска вицешампионка Јанет Хег Дуештад (Норвешка) – 589 кругова.
Чак седам Европљанки и само једна такмичарка из Азије, Кинескиња Лијуан Жанг, су после квалификација наставиле надметање у финалу..
Хавранова, је после прва два става (клечећи и лежећи) у финалу била на зачељу, није успела да поправи пласман ни у стојећем ставу, па је после 40. хица испала заједно са седмопласираном Лијуан Жанг. У сваком случају за нашу 21-годишњу репрезентативку, прво финале на Светском купу је значајан искорак у каријери.
Фавориткиње за злато биле су споменута Јанет Хег Дуештад и Рике Менг Ибзен (Данска), европска првакиња. Њих две су се у финалу издвојиле у борби за прво место, које је на крају припало вицешампионки Старог континента, Дуештадовој. Норвежанка се Данкињи реванширала за Европско првенство у Шаторуу. Бронзу је освојила Барбора Дубшка (Чешка).
У суботу стартује Зорана Аруновић, у такмичењу ваздушним пиштољем.Турнир се завршава у недељу, када ће на ватрену линију поново изаћи Александра Хавран, у такмичењу ваздушном пушком, као и Лазар Ковачевић и Алекса Ракоњац у надметању у троставу.
МК пушка тростав, жене: 1. Јанет Хег Дуештад (Норвешка) 466,2, 2. Рике Менг Ибзен (Данска) 463,3, 3. Барбора Дубска (Чешка) 451,4… 8. Александра Хавран 405,9. Квалификације: 1. Кингју Жанг (Кина) 592 (ван конкуренције за пласман у финале), 2. Дуештад 589… 5. Хавран 587…