QR КОДОВИ И АУДИО-ВИДЕО ВОДИЧИ ОЖИВЉАВАЈУ КУЛТУРНУ БАШТИНУ КАРЛОВАЦА Од Карловачке богословије до Патријаршијског двора – историја на екрану
У оквиру пројекта који обједињује културну баштину и дигиталне технологије Сремски Карловци су добили мултимедијалне туристичке табле које омогућавају туристима да путем QR кода и мобилних телефона приступе видео-причамао историји, култури и духовности места.
Први од седам културно-историјских споменика, односно дестинација који ће за почетак бити на тај начин доступни туристима јесте Карловачка богословија у којој је прексиноћ промовисан тај пројекат који су помогли Покрајински секретаријат за привреду и туризам и локална самоуправа.
– Спајамо све оно што је прошлост са оним што је садашњост с циљем да све то сачувамо и у будућности, и да глас о томе пронесемо целом свету.– рекао је покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић.
Председник општине Сремски Карловци Дражен Ђурђић истакао је да је реч о пројекту у чијем настанку је учествовало 50 људи и да је то само почетак. Како је рекао, пројектом је обухваћено седам објеката, најзначајнијих туристичких дестинација. Прва табла, званично представљена, налази се испред Карловачке богословије и упућује посетиоце у унутрашњост зграде, где их очекује QR код у спомен-соби, те учионици до ње која је опремљена клупама из ранијег периода постојања школе и један у свечаној сали чијим активирањемсе може чути и чувено карловачко појање.
Ректор Карловачке богословије протојереј-ставрофор Јован Милановић казао је да нови садржаји који ће бити доступни пре свега омладини која данас на једноставан и брз начин може доспети до квалитетних података, могу допринети да се она осмели и да уђе у тајну вере и духовног живота.
Подршка иновативним идејама
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, по речима Ненада Иванишевића, из године у годину расписује конкурс у области телекомуникација који служи за увођење нових технологија на територији локалних самоуправа.
- На конкурсима у области туризма, привреде и женског предузетништва посебно вредујемо иновације у области информационих технологија. Конкурс ће поново бити расписан у новембру како би локалне самоуправе друге, треће и четврте категорије одредиле која су то места на којим туристи, посебно страни, могу бесплатно да користе интернет да бисмо добили квалитетне фотографије, које ће они ширити по друштвеним мрежама, а тиме и истину о лепотама наше земље - рекао је Иванишевић.
Аутор пројекта Милан Босиљчић објасио је да табле са QR кодом треба да буду аудио-видео водич који ће да оплемени културни, уметнички и историјски идентитет места. Уз Богословију Светог Арсенија, Карловачка гимназија и Патријаршијски двор биће прве позиције са таблама с кјуар кодовима које отварају посебну платформу на више језика - српском, енглеском, кинеском и српском знаковном, а ускоро и на руском и немачком. О прошлости и садашњости карловачких знаменистости на више језика говори наратор, а звучна подлога употпуњује његов наратив.
Увертиру у овакав тип дигиталне презентације карловачке туристичке понуде и историјске баштине представљају табле на Вили „Фрушкогорски бисер“ у Улици патријарха Рајачића 19, које је у протекле две године поставио власник тог објекта за смештај туриста у склопу ког је и вински лагум, промовишући његове капацитете, али и личност по којој је улица добила назив, а то је патријарх Јосиф Рајачић.