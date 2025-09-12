ЗАЛУД СУ СЕ ГРОБАРИ РАДОВАЛИ! Ништа од повратка Ловерња у Партизан!
Купио је срца навијача Партизана својевремено, одлични француски центар, Жофри Ловерњ, а у четвртак у вечерњим сатима је одјекнула вест да ће се искусни кошаркаш вратити у Хумску.
По свему судећи од тога неће бити ништа.
По многобројним порталима и на друштвеним мрежама се у четвртак увече појавила информација да је Ловерњ у преговорима са Партизаном и да је врло близу повратка у редове црно-белих.
Ипак, најсвежије вести доноси портал Нова који преноси да се сјајни француски центар ипак неће вратити у тим чији је грб чак и истетовирао на левој руци.
Доскорашњи кошаркаш је тренирао у Београду са Мегом, али он се тренутно не уклапа у концепцију Жељка Обрадовића. Један од разлога је то што је његова каријера у силазној путањи и трофејни тренер жели квалитетније појачање на позицији петице. Такође, Француз је током каријере доста кубурио и са повредама.
Жофри Ловерњ је каријеру започео у домовини у Шалону након чега се преселио у Валенсију. Потом је уследио прелазак у Партизан где се задржао две сезоне. Опробао се у Химкију, а онда је отишао у НБА.
Тамо је носио дрес Денвера, Оклахоме, Чикага, Сан Антонија, да би се потом вратио у Европу где је бранио боје Фенербахчеа, Жалгириса и напослетку Асвела.
Са репрезентацијом Француске је освојио злато на Евробаскету 2013. године, а има и још једну бронзу на шампионату старог континента, као и на Мундобаскету.
Чини се да се ипак неће вратити у Хумску, али прелазни рок је жива ствар па никад не реци никад.