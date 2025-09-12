clear sky
12.09.2025.
Нови Сад
КРЕЋЕ САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА Неколико деоница на територија МЗ Петроварадин биће реконструисано

12.09.2025. 15:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

У оквиру редовног одржавања путне инфраструктуре, у понедељак, 15. септембра, почињу радови на поправци коловозне конструкције у Транџаментској улици, на деоници од Книнске до Улице Дунавске дивизије, као и у Виноградарској улици у насељу Петроварадин.

Према планираној динамици, завршетак радова очекује се 26. септембра ове године, истакли су из Кабинета градоначелника.

Током трајања радова, ради њиховог што бржег и квалитетнијег извођења, саобраћај ће у потпуности бити обустављен на овој деоници.

Од почетка године до половине септембра  месеца на територији МЗ „Петроварадин“, реализовани су радови на уређењу саобраћајних површина у три улице – Мира, Нова VI  и Каменички пут, а у току су радови на поправци коловоза у Златарићевој улици, додају из Кабинета градоначелника.

Град Нови Сад сваке године издваја значајна средства за поправку и реконструкцију саобраћајних површина у градским и приградским насељима, превасходно у циљу да се, кроз радове на редовном одржавању, побољшају услови за ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја.

Како су истакли, притом се остварује тесна сарадња са месним заједницама у смислу одређивања приоритета, односно улица у којима је, због изразитог оштећења, неопходно ургентно извршити радове на санацији путне инфраструктуре.

санација санација путева петроварадин
Нови Сад
