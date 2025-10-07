overcast clouds
Шокантан преокрет ГРАДОНАЧЕЛНИЦУ ИЗБО УСВОЈЕНИ СИН (15)? Ово су нови детаљи бруталног напада!

07.10.2025. 15:50 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
напад
Фото: Tanjug (Alex Talash/dpa via AP)

Шокантан преокрет у Немачкој! Ирис Шталцер (57), градоначелницу града Хердекеа у савезној држави Северна Рајна Вестфалија, избо је, како се сумња, њен 15-годишњи усвојени син!

Чланица СПД је у критичном стању и пребачена је хеликоптером у болницу. Како је пренео Билд, недавно постављена градоначелница пронађена је тешко повређена у свом стану. Наводно је задобила више убодних рана у пределу стомака и леђа. Њени усвојени син (15) и ћерка (17) били су у кући у тренутку напада.

напад
Фото: Printscreen/Facebook

Деца су позвала хитну помоћ. Полиција је убрзо стигла и ухапсила петнаестогодишњака. У патролном возилу, дечаку су стављене лисице и обукли су му форензичко одело. Према наводима истражитеља, то је учињено само да би се спречило уништавање доказа.

 

 

Дечак је наводно рекао полицији у први мах да су његову мајку напало „неколико мушкараца” на улици. Због тога су медији раније пренели да је у току велика акција потраге за нападачима.

градоначелница напад син Усвојен
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
