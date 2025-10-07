Шокантан преокрет ГРАДОНАЧЕЛНИЦУ ИЗБО УСВОЈЕНИ СИН (15)? Ово су нови детаљи бруталног напада!
Шокантан преокрет у Немачкој! Ирис Шталцер (57), градоначелницу града Хердекеа у савезној држави Северна Рајна Вестфалија, избо је, како се сумња, њен 15-годишњи усвојени син!
Чланица СПД је у критичном стању и пребачена је хеликоптером у болницу. Како је пренео Билд, недавно постављена градоначелница пронађена је тешко повређена у свом стану. Наводно је задобила више убодних рана у пределу стомака и леђа. Њени усвојени син (15) и ћерка (17) били су у кући у тренутку напада.
Деца су позвала хитну помоћ. Полиција је убрзо стигла и ухапсила петнаестогодишњака. У патролном возилу, дечаку су стављене лисице и обукли су му форензичко одело. Према наводима истражитеља, то је учињено само да би се спречило уништавање доказа.
Iris Stalzer Stabbing Update: Police Arrest Mayor’s 15-Year-Old Adopted Son in Herdecke https://t.co/zDnXvwTMtX
— Cedar News (@cedar_news) October 7, 2025
Дечак је наводно рекао полицији у први мах да су његову мајку напало „неколико мушкараца” на улици. Због тога су медији раније пренели да је у току велика акција потраге за нападачима.