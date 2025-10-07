Породици дали 10 дана за исељење У ЛЕПОСАВИЋУ ПРИВЕДЕН СРБИН ЧИЈИ СТАН ТРАЖИ АЛБАНАЦ Огласила се ћерка: Не знамо шта да радимо!
ЛЕПОСАВИЋ: Тзв. косовска полиција привела је у Лепосавићу Миливоја Бојића на информативни разговор, због пријаве Албанца Емрана Гушанија, коме је нова локална, албанска администрација у том граду доделила стан у ком Бојић живи са породицом.
Стан је породици Бојић прошле године доделио Комесаријат за избеглице Владе Србије, али сада га, уз подршку локалне албанске администрације, на чијем челу је Албанац Љуљзим Хетеми, тражи Гушани, преноси РТС.
Бојићи су добили рок од десет дана да напусте стан, упркос томе што у њему живе већ годину дана и што су га, по добијању кључева, потпуно опремили.
Ћерка приведеног, Ивана Бојић, изјавила је да су поднете две жалбе надлежним институцијама, али да одговоре још нису добили.
Потпуно смо збуњени и не знамо шта да радимо. Поднели смо две жалбе надлежним институцијама, али до сада нисмо добили никакав одговор. Упркос томе, стан је додељен другом лицу и због тога је мој отац данас био на информативном разговору. Дали су нам рок од десет дана да се иселимо. Не знамо ни где ћемо, а зима је пред вратима - већ је хладно и најављују снег, рекла је Ивана Бојић, ћерка приведеног Миливоја Бојића.
Нове локалне, албанске власти у Лепосавићу и раније су покушавале да иселе поједине српске породице из станова које је у том граду, преко Канцеларије за Косово и Метохију, изградила Влада Републике Србије.