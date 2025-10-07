„Повређена 152 полицајца“ ДАЧИЋ У ОБРАЋАЊУ ПОСЛАНИЦИМА: Од 1. новембра одржана 25.172 скупа, на 13.138 локација саобраћај био блокиран
БЕОГРАД: Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић навео је да су од 1. новембра прошле године, када је пала надстрешница на Железничкој станици у Новом Саду, када је погинуло 16 људи, одржана 25.172 скупа у Србији, а да је на 13.138 локација саобраћај био блокиран.
Он је, током скупштинске расправе, говорећи о раду полиције током последњих месеци, нагласио да је од тог броја 97 - 98 одсто скупова било непријављено због чега нису били у складу са Законом о јавном окупљању.
Исто тако, било је 13.138 локација, на којима је саобраћај блокиран. Погледајте колико је то непријављених скупова, колико проблема за полицију да обезбеди скупове, а да при томе додам насиље које се појавило после 28. јуна, према полицијским службеницима, а онда нападе на полицију због наводне полицијске бруталности, рекао је Дачић.
Он се осврнуо и на неке од навода опозиције, да је полиција током протеклих месеци прекршила своја овлашћења.
Од 12. августа до 6. октобра су 152 полицијска службеника повређена. Па како 152 полицијска службеника повређена, а полицијска бруталност? Па колико онда треба да буде хиљада и хиљада демонстраната повређено, ако су повређена 152 полицајаца?", упитао је Дачић.
Он се осврнуо и на изјаве опозиционих посланика у којима кажу да су у Скупштини расправља "док на улици траје велика побуне".
Данас у 12 сати је било 530 људи у Београду, на 10 локација. Велика побуна, заиста, казао је Дачић.
На оптужбе да је Србија помагала проруски камп у Лозници, Дачић је одговорио да су српске власти на време јавили молдавским партнерима о постојању тог кампа и додао да су људи који су у то били умешани ухапшени пре избора у Молдавији.
За шта су се они обучавали, наводно, да се бију са полицијом на дан избора, да праве нереде? Је ли то личи на нешто што се овде дешава? Па да вас ја питам, у ком кампу су се ови ваши овде обучавали? И у којој земљи и од стране које службе?, упитао је Дачић представнике опозиције.