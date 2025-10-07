overcast clouds
(ВИДЕО) МИНИСТАРКА ПАВКОВ ЗА ЈЕДАН МИНУТ ДЕКЛАСИРАЛА БОРУ НОВАКОВИЋА Одржала му предавање ко заиста загађује животну средину: Не стављајте те две ствари у исти кош!

07.10.2025. 20:23 20:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Sara
Фото: Screenshot Instagram sarapavkov.official

Министарка заштите животне средине Сара Павков одговорила је данас у Скупштини Србије на изјаву Борислава Новаковића да студенти који желе да уче загађују животну средину у Пионирском парку.

-Свака особа, укључујући вас и мене, има утицај на животну средину, али мислим да није фер и коректно за младе, за студенте које сам лично упознала, да говорите да загађују животну средину, јер поредећи са неком другом групацијом која де факто загађује животну средину тиме што просипа садржај канти и контејнера по улицама, тиме што вади амбалажни отпад из места која за то је неопходно да постоји да би се складиштило и одлагао. На пример, стаклени отпад. Исти користи за насиље, мислим да треба да буде предмет вашег даљег деловања и разговора, јер те две ствари стављати у исти кош није циљ ни животне средине, нити је добро за подстицај младих у нашој држави, јер, подсетићу вас, ја кад сам била да их посетим, у поменутом парку, понела сам им дело Иве Андрића, "Знакови поред пута", са јасним циљем и разлогом. Да могу да прочитају оно што можда није политика коју ви тренутно спроводите и говорите- рекла је у Скупштини Павков.

Сара Павков бора новаковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
