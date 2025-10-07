overcast clouds
И БЕЗ "СЕДМИЦЕ" ТРИ ЛОТО МИЛИОНЕРА Извучени бројеви 79. кола игре на среће ЛОТО

07.10.2025. 20:18 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 79. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.050.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 12, 38, 17, 21, 25, 4 i 18

Шестицу су погодила три играча и они су богатији за 1.153.870 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 800.000 евра, а извучени су бројеви 36, 14, 30, 26, 17, 19 i 21..

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 370.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:    3, 4, 1, 6, 5 i 3..

Наредно коло је 10. октобра.

