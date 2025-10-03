СРБИЈА ПОНОВО ИМА ДВА МИЛИОНЕРА Извучени бројеви 78. кола игре на срећу ЛОТО
03.10.2025. 20:26 20:31
У 78. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.000.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 23, 36, 25, 31, 29, 13 i 10
Шестицу су погодила два играча и они су богатији за 1.617.803 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 780.000 евра, а извучени су бројеви 12, 11, 38, 14, 35, 4 i 21.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 350.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 0, 0, 0, 1, 3 i 5.
Наредно коло је 7. октобра.