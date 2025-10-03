light rain
СРБИЈА ПОНОВО ИМА ДВА МИЛИОНЕРА Извучени бројеви 78. кола игре на срећу ЛОТО

03.10.2025. 20:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 78. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.000.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 23, 36, 25, 31, 29, 13 i 10

Шестицу су погодила два играча и они су богатији за 1.617.803  динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 780.000 евра, а извучени су бројеви 12, 11, 38, 14, 35, 4 i 21.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 350.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:   0, 0, 0, 1, 3 i 5.

Наредно коло је 7. октобра.

