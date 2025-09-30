Има ли Србија вечерас милионера? ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 77. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО
30.09.2025. 20:15 20:23
У 77. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 950.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 30, 2, 38, 6, 21, 28 i 37
Шестицу је погодило пет играча и они су богатији за 762.597 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 760.000 евра, а извучени су бројеви 38, 8, 6, 10, 34, 22 i 7.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 340.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 0, 5, 6, 3, 5 i 2.
Наредно коло је 3. октобра.