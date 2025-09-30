light rain
Има ли Србија вечерас милионера? ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 77. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО

30.09.2025. 20:15 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 77. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 950.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 30, 2, 38, 6, 21, 28 i 37

Шестицу је погодило пет играча и они су богатији за 762.597 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 760.000 евра, а извучени су бројеви 38, 8, 6, 10, 34, 22 i 7.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 340.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:  0, 5, 6, 3, 5 i 2.

Наредно коло је 3. октобра.

лото лото добитак лото добитник лото извлачење лото плус лото премија лото седмица
Вести Друштво
