ЈЕСЕЊЕ ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ Пред посланицима данас 47 тачака
Посланици Скупштине Србије почеће данас прву седницу редовног јесењег заседања за чији је дневни ред предложено 47 тачака, а као прва тачка предвиђено је разматрање Предлога закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима.
Председница Скупштине Србије Ана Брнабић заказала је прву седницу са почетком у 10.00 часова, а на дневном реду биће и допуне Закона о извршењу и обезбеђењу.
На седници ће, такође, бити разматране и измене Закона о планирању и изградњи, као и Закона о државном премеру и катастру.
Посланици поред осталог треба да разматрају и измене Закона о посебним поступцима ради реализације међународне специјализоване изложбе EXPO БЕЛГРАДЕ 2027.
Такође, на дневном реду је и Предлог закона о информационој безбедности и измене Закона о судским таксама, као и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља.
Најављујући почетак редовног јесењег заседања парламента, Брнабић је рекла да су на дневном реду предлози закона који су веома важни за грађане и економију Србије и истакла да се нада широкој подршци посланика, пре свега, законима о легализацији и о извршитељима.
Брнабићева је казала да је предложени закон о легализацији, односно, о упису права својине најважнији закон на расправи указујући да је реч о вишедеценијском проблему који до сада нико није решио.
„Мислим да смо сада нашли добар начин и да сви заједно треба да радимо на томе. Неће то бити лако, то је прилично тежак и изазован посао, али знамо како“, рекла је Брнабићева за РТС.
Додала је да је изменама и допунама закона о извршењу, предложеним на иницијативу председника Србије Александра Вучића, предвиђено да предмет извршења не може бити једина непокретност у искључивој својини извршног дужника, ако се ради о непокретности површине до 60 квадрата.
Она је позвала све посланике да учествују у скупштинској расправи истичући да је то место за дебату.
На дневном реду је предвиђено и разматрање више међународних уговора и споразума, међу којима и Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат унапређења квалитета ваздуха у Србији) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој.
Посланици ће разматрати и потврђивање Споразума између Владе Србије и Владе Турске о сарадњи у области иновација у напредним технологијама, као и Споразума о усвајању хармонизованих техничких правилника УН за возила са точковима, опрему и делове.
Ту је и потврђивање Споразума о зајму (Додатно финансирање пројекта модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, као и Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш – Димитровград Б између Србије и Европске инвестиционе банке.
Предвиђено је и потврђивање Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије за Зајам за политике (ПБЛ) „Реформа сектора енергетике и животне средине у Републици Србији ИИ“, као и посебни споразум о финамсирању Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Републике Србије и Француске агенције за развој.
Међу тачкама је и потврђивање Уговора о гаранцији плаћања између Републике Србије и Француске агенције за развој, као и Уговора између Србије и Међународног бироа за изложбе о привилегијама и погодностима неопходним за учешће на међународној признатој изложби Експо 2027 Београд Србија.
На дневном реду су и предлози закона о потврђивању Међународног споразума о размени података у сврху провере изјава о имовини, закона о потврђивању Уговора између Србије и Народне Републике Кине о судској помоћи у грађанским и привредним стварима, као и потврђивању Уговора између Републике Србије и Мађарске о правној помоћи у грађанским стварима.
Такође на днавном реду биће и Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Турске о сарадњи у области образовања, Предлог закона о потврђивању Споразума између Србије, с једне стране, и Европске уније, с друге стране, о учешћу Србије у Програму јединственог тржишта ЕУ.
Влада је поднела и Предлог закона о потврђивању Споразума којим се успоставља Међународна организација за винову лозу и вино, сачињен у Паризу 3. априла 2001. године и Протокола о изменама и допунама Споразума од 3. априла 2001. године којим се успоставља Међународна организација за винову лозу и вино о премештању седишта Организације, усвојен у Паризу 21. маја 2022. године.
Предложен је и закон о потврђивању Споразума између Савета министара Босне и Херцеговине, Владе Бугарске, Владе Хрватске, Владе Мађарске, Владе Северне Македоније, Владе Црне Горе, Владе Србије, Владе Словачке Републике и Владе Словеније о сарадњи и координацији у трагању и спасавању у ваздухопловству.
Влада је упутила и Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Централноафричке Републике, Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о размени и узајамној заштити тајних података, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Србије и Владе Републике Бурундија о економској сарадњи.
Предвиђено је потврђивање Споразума између Владе Србије и Владе Републике Малдива о трговинској, инвестиционој и економској сарадњи, као и Споразума између са Владом Републике Екваторијалне Гвинеје о економској и трговинској сарадњи.
Предложен је и закон који се односи на споразум о слободној трговини са Турском, Споразум о сарадњи у области одбране са Централноафричком Републиком, као и са Демократском Републиком Конго.
Посланици ће разматрати и потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и организације Мултинационалне снаге и посматрачи о операцији на Синајском полуострву, као и потврђивању Меморандума између Владе Републике Србије и Владе Републике Кубе о сарадњи у области пољопривреде.
На дневном реду су и споразуми са Јорданом о сарадњи у области одбране, као и са Краљевином Есватини и са Ганом.
Такође предложен је закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничним прелазима за међународни друмски саобраћај Прешево (Република Србија) и Табановце (Република Северна Македонија).
Међу тачкама дневног реда биће и допуна Закона о потврђивању Европске повеље о локалној самоуправи, Предлог одлуке о избору чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије.
Редовно јесење заседање почиње првог радног дана у октобру и не не може трајати дуже од 90 дана.