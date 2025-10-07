light rain
14°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТИ ЛЕКАР МЕТА САЧЕКУШЕ Појавио се снимак пуцњаве ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА МАСКИРАНИМ НАПАДАЧЕМ

07.10.2025. 19:47 19:54
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
сачекуша
Фото: printscreen/Instagam/skopje1mk

У Куманову у Северној Македонији данас се догодила пуцњава, а на друштвеним мрежама појавио се снимак покушаја убиства познатог лекара, пише "Скопје1мк".

Према информација македонског портала, непозната маскирана особа је пришла аутомобилу марке "голф 7" и пуцала у правцу возача.

Возило је било у покрету у тренутку пуцњаве. Пуцњаву је снимила сигурносна камера постављена на оближњој згради.

Мета напада био је познати лекар (43) из села Слупчане. Задобио је тешке повреде и превезен је у болницу у Куманову.

Пуцњава се догодила данас око 13:54 часова у Куманову. Полиција тражи маскираног нападача.

 Мондо.рс

сачекуша кумане лекар
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај