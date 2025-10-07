ПОЗНАТИ ЛЕКАР МЕТА САЧЕКУШЕ Појавио се снимак пуцњаве ПОЛИЦИЈА ТРАГА ЗА МАСКИРАНИМ НАПАДАЧЕМ
07.10.2025. 19:47 19:54
У Куманову у Северној Македонији данас се догодила пуцњава, а на друштвеним мрежама појавио се снимак покушаја убиства познатог лекара, пише "Скопје1мк".
Према информација македонског портала, непозната маскирана особа је пришла аутомобилу марке "голф 7" и пуцала у правцу возача.
Возило је било у покрету у тренутку пуцњаве. Пуцњаву је снимила сигурносна камера постављена на оближњој згради.
Мета напада био је познати лекар (43) из села Слупчане. Задобио је тешке повреде и превезен је у болницу у Куманову.
Пуцњава се догодила данас око 13:54 часова у Куманову. Полиција тражи маскираног нападача.