Срушио се део зграде! ХАОС У СРЦУ МАДРИДА Дронови и пси трагачи у потрази за несталима, има тешко повређених (ВИДЕО)

07.10.2025. 18:39 18:44
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Tanjug (AP Photo/Manu Fernandez)

Урушио се део зграде у Мадриду, више особа је повређено.

анас се у центру Мадрида у Шпанији урушио део зграде, преноси "Гардијан". Најмање четири особе - три мушкарца и једна жена - воде се као нестале.

Шпанска полиција саопштила је да је најмање једна особа тешко повређена. Хитне службе користе дронове и псе трагаче како би се проверила цела зграда у потрази за несталима.

На друштвеним мрежама појавили су се снимци након урушавања дела зграде у Мадриду. Међу повређенима су грађевински радници, један је хоспитализован због прелома ноге.

"Радници су нам рекли да су им колеге нестале. Још не знамо да ли су радили унутар зграде у тренутку урушавања. Могуће је да су један или двојица у том тренутку били негде другде", саопштила је портпаролка хитне службе Беатриз Мартин.

мадрид урушавање урушавање зграде
