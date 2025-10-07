„Урадила је домаћи задатак и једини је озбиљан партнер“ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА СРПСКИ УГАО: Вилимски побија Шидера – Србија прва на листи за улазак у ЕУ
У часу када се у Бриселу све гласније разматра мењање правила проширења Европске Уније, Андреас Шидер, осведочени непријатељ Срба и шеф делегације SPÖ у Европском парламенту, излази са новим саопштењем – противници убрзавања каже, „угрожавају европску безбедност“.
Предлаже да се једногласност при отварању преговарачких поглавља замени одлучивањем квалификованом већином како би се, по његовим речима, избегле „блокаде“ и ојачала „геополитичка позиција“ Уније.
Аргумент додатно поентира упозорењем на „растући руски утицај“ у непосредном суседству, који наводно ради у корист Москве.
На те наводе оштро узвраћа највећа опозициона партија у Аустрији, FPÖ. У телефонској изјави за портал Српски угао, Харалд Вилимски, шеф делегације FPÖ у Европском парламенту, поручује да његова странка не пристаје на прегласавање и разводњавање критеријума, али да мерено строгим мерилима Србија данас стоји најбоље: „Србија је прва на листи потенцијалних проширења и једини озбиљан партнер.“ У тој равни спор између Шидера и Вилимског превазилази дневнополитичко препуцавање, са једне стране је захтев за бржом процедуром у име геополитичке хитности и одбране од руског утицаја, а са друге инсистирање да се напредак мери искључиво заслугама при чему је, по оцени FPÖ, Београд испунио оно што се у овом часу од озбиљног кандидата очекује.
Шидерова порука није неутрална белешка, већ политички памфлет уперен против свих који се усуђују да са Руском Федерацијом одржавају добре односе. Он изричито тврди да „ко овде сада кочи, игра се са безбедношћу наше заједнице“, да отварање тржишта доноси „конкретне економске користи за Аустрију“, и да су „блокатори попут Виктора Орбана“ злоупотребили право вета као „политички инструмент уцене против ЕУ“. Као круну те оптужнице прозива баш FPÖ и Вилимског као „најгласније присталице Путина и Орбана“ који стоје против реформе приступа.
Вилимски је за Српски угао у телефонском разговору рекао да FPÖ не прихвата разводњавање критеријума нити прегласавање у темељним корацима, али да мерено оним што је важно, а то је учинак Србија стоји најбоље: „Србија је прва на листи. Урадила је домаћи задатак и једини је озбиљан партнер.“
Шидер у новом саопштењу покушава да реформу представи као „нужан“ и хитан корак, а све који је оспоравају своди на безбедносни ризик, што је политички оквир скројен да Украјини обезбеди приоритетни улазак у ЕУ. У тој конструкцији „албанског лобисте“ Србија се прећутно позиционира као проблем, етикетирана да је под „руским утицајем“, гура се на споредни колосек и излаже притиску да прихвати туђе политичке захтеве без реалног уважавања наших интереса и учињеног посла. Другим речима иза моралисања и реторике о „стабилности суседства“ крије се покушај да се дуг и тежак пут кандидата скрати селективно и за Кијев убрза, а за Београд успори.
Поглед редакције портала Српски угао
Насупрот томе, Вилимски указује на ширу политичку слику – FPÖ, данас најјача опозициона партија у Аустрији, оснажује се на таласу незадовољства грађана и све извесније је да ће убрзо преузети власт, њихова порука према Београду добија додатну тежину. Странка је препознала рад државе Србије и са поштовањем гледа на њену суверену политику, третирајући Србију не као предмет притиска, већ као партнера првог реда.