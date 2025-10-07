На Пасуљанским ливадама завршена српско-мађарска тактичка вежба "Комшије 25"
БЕОГРАД: На полигону "Пасуљанске ливаде" данас је реализована завршна фаза међународне тактичке вежбе "Комшије 25", на којој су учествовали припадници Прве бригаде копнене војске Војске Србије и 30. механизоване пешадијске бригаде Мађарске војске, саопштило је Министарство одбране.
У саопштењу је наведено да је десетодневна вежба реализована са циљем унапређења оспособљености за планирање и извођење операција мултинационалних снага и организовање садејства и сарадње, уз јачање међусобног поверења и размену искустава.
Током вишедневног боравка на терену, припадници Војске Србије и Мађарске војске заједнички су увежбавали борбене радње и поступке приликом ангажовања у операцијама на тактичком нивоу, уз употребу савремених борбених возила и средстава за извиђање и прикупљање обавештајних података.
Потпоручник Теодора Ђукановић из 11. пешадијског батаљона рекла је су учесници вежбе данас приказали тактичку увежбаност и ефикасну употребу борбених оклопних возила БОВ ОТ 4x4 и "лазар 3" и возила високе проходности "хамви".
Традиционално, припадници Војске Србије и Мађарске војске реализују тактичку вежбу 'Комшије'. На овој вежби стекла сам доста искустава за будући развој своје каријере, навела је Ђукановић.
Нагласила је да је за њу ова вежба била прилика да се упозна са начином функционисања друге војске и да размени знања и искуства и усвоји нове вештине.
Велика јој је част, додала је, да сарађује са припадницима Мађарске војске.
Старији водник у 30. механизованој пешадијској бригади Мађарске војске Тибор Чада истакао је да му је част што учествује у заједничкој војној вежби и да су последњих дана стекли много искуства и успоставили пуно пријатељстава са припадницима Војске Србије.
Чада је навео да су припадници Мађарске војске препознали своју позицију и да су научили да реагују у одређеним ситуацијама у борбеном подручју.
Завршној фази вежбе су присуствовали командант Прве бригаде копнене војске бригадни генерал Јовица Матић и командант 30. механизоване пешадијске бригаде Мађарске војске пуковник Иштван Хојтар.
Министарство одбране у саопштењу је навело да је ово 10. по реду заједничка вежба припадника Војске Србије и Мађарске војске под називом "Комшије", а осим унапређења војно-војне сарадње и укупних билатералних односа двеју земаља, значај вежбе огледа се у подизању капацитета за планирање, организовање и извођење међународних вежби и способности јединица Војске Србије за ангажовање у мировним операцијама.