ОПАСНО ПРЕТИЦАЊЕ КОД БАВАНИШТА Аутомобил слетео с пута у канал из возила извучене две женске особе (ВИДЕО)
На путу за Баваниште, данас после 13 сати, догодила се саобраћајна незгода у којој је једно возило слетело с пута.
На срећу нема животно угрожених, а у возилу које је завршило у каналу повређене су две особе женског пола, потврдио је за портал Zdravopancevo Жељко Грујић, портпарол Полицијске управе Панчево:
– Услед неприлагођене брзине кретања стању пута и условима саобраћаја, дошло је, према првим информацијама, до контакта, односно бочног чешања, између два возила приликом претицања, након чега је је једно возило слетело у одводни канал поред пута. Захваљујући брзој реакцији припадника Ватрогасно-спасилачке бригаде, Службе хитне помоћи и Саобраћајне полиције из Панчева две особе женског пола су извучене из возила и превезене у Општу болницу Панчево. Оне нису животно угрожене. У току је увиђај и нема обуставе саобраћаја. Након увиђаја ће бити утврђено више детаља – саопштио је Жељко Грујић за „Здраво Панчево”.
Telegraf.rs / Zdravo Pančevo