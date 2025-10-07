АЛАРМАНТНО У ПОЈЕДИНИМ ШКОЛАМА У СРБИЈИ: Часови скраћени на 30 минута, због ниских температура и ледених радијатора
ПРИБОЈ/ПРИЈЕПОЉЕ: Због ниских температура, у прибојским основним и средњим школама настава ће у наредним данима бити скраћена на 30 минута док се не обезбеди стабилно грејање у свим образовним установама.
Председник Актива директора у Прибоју, Младен Полић, рекао је да су директори још од петка у сталном контакту са локалном самоуправом и надлежним предузећем, како би се систем даљинског грејања што пре покренуо.
- Школе које имају сопствени, независни систем грејања већ су почеле са радом у нормалном режиму – то су Основна школа ‘9. мај’ у Састовцима, ОШ „Благоје Полић“ и ОШ „Никола Тесла“ у Прибојској Бањи. Међутим, школе које зависе од градског система грејања још увек су без топлих учионица, због чега су ученици и родитељи с правом незадовољни“, изјавио је Полић.
Како је навео, састанак Актива директора одржан је управо због притужби родитеља и отежаних услова за одвијање наставе. У договору са Школском управом, часови су од понедељка након трећег часа већ скраћени на 30 минута, а ђаци су задржани у просторијама школа до доласка превоза.
- Оваква ситуација ствара додатне проблеме, нарочито за наставнике који раде у више школа – јер оне које имају грејање држе наставу у пуном трајању, док друге прелазе на скраћени режим. То ремети организацију часова и превоза ученика, посебно оних који свакодневно долазе из других места, па чак и из суседне државе“, објашњава Полић.
У суседном Пријепољу, због хладних радијатора часови су такође скраћени на пола сата у Основној школи „Владимир Перић Валтер“ и Гимназији. Настава се и тамо одвија у скраћеном режиму док се не успостави грејање.
Одлука о скраћењу наставе у Прибоју и Пријепољу биће на снази док се систем грејања у потпуности не успостави.
РИНА