Гојковић: Робна размена у сталном порасту ДЕЛЕГАЦИЈА ПРОВИНЦИЈЕ ФУЂИJЕН У НОВОМ САДУ Мићин: Радујем се исписивању нових страница сарадње и пријатељства
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас у Новом Саду са делегацијом провинције Фуђиен из Народне Републике Кине, коју предводи генерални директор Канцеларије за спољне послове те провинције Ли Лин.
Током састанка, којем је присуствовао и градоначелник Новог Сада Жарко Мићин, разговарано је о могућностима интензивирања сарадње у областима привреде, пољопривреде, здравства, образовања, културе, спорта и туризма, као и о повезивању Новог Сада и града Санминга у тој провинцији.
Гојковић је подсетила на то да је 2020. године потписан Споразум о институционалној сарадњи наших покрајина, чиме је постављен темељ за развој партнерства у различитим областима.
Она је нагласила значај даљег продубљивања сарадње АП Војводине и Фуђиена, у светлу свеобухватног стратешког партнерства Републике Србије и Народне Републике Кине.
У прилог томе, како је Гојковићева истакла, говори и податак да је робна размена између АП Војводине и НР Кине у сталном порасту, те да у Покрајини тренутно послује 11 кинеских компанија са укупним инвестицијама од 1,02 милијарде евра, које запошљавају 2.750 радника.
Имамо велике потенцијале за унапређење односа између наше две покрајине, и верујем да ће ова посета представљати додатни подстицај за развој нових облика партнерства, поручила је председница Маја Гојковић.
Градоначелник Новог Сада истакао је да посета делегације Фуђиjена представља важан корак у јачању челичног пријатељства Србије и Кине.
Нераскидиве везе Кине и Србије, утемељене су на пријатељству наша два народа. За наш град веома су значајни инфраструктурни пројекти које радимо са кинеским компанијама, укључујући изградњу нових мостова, железнице и ауто-путева. A ту су и гиганти аутомобилске индустрије „Лианбо“ и SHAC. Паралелно са привредном сарадњом, Град Нови Сад 44 године негује пријатељске везе са градом-побратимом Чангчуном, 10 година са градом Нингбоом, од прошле године са Ђинаном, док смо ове године потписали писмa о намерама за успостављање сарадње са градовима Вуси и Хефеј. Радујем се исписивању нових страница сарадње и пријатељства са градовима провинције Фуђијен, са којом покрајина Војводина, чији је Нови Сад административни и привредни центар, има успостављене формалне пријатељске односе од 2020. године - рекао је Мићин и позвао компаније из Фуђијена да дођу и увере се зашто је Нови Сад идеално место за пословање.
Поред Маје Гојковић и Мићина, састанку су присуствовали покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић и покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иваишевић. Поред Ли Лина, кинеску делегацију чинили су извршни заменик градоначелника града Лунгјена Чен Сијашенг, заменица градоначелника града Санминга Лин Ђинг и руководилац сектора у Канцеларији за спољне послове Цаи Венџи.
Генерални директор Канцеларије за спољне послове провинције Фуђиен Ли Лин исказао је спремност за продубљивањем сарадње са АП Војводином у свим областима од заједничког интереса, те позвао делегацију Покрајинске владе у узвратну посету тој провинцији.
