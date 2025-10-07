Бројке већ забрињавају ПРВИ ДАН АКЦИЈЕ "ФОКУС НА ПУТУ", А ВЕЋ ОТКРИВЕНО 1.500 ПРЕКРШАЈА Возачи и даље не поштују ове две ствари
Помоћник начелника Управе саобраћајне полиције пуковник Владан Николић изјавио је данас, поводом почетка међународне акције ''Фокус на путу'', да је за 24 сата откривено око 1.500 прекршаја, од чега су две трећине прекршаја због некоришћења сигурносног појаса.
Николић је рекао да је четвртина прекршаја због непрописног коришћења мобилног телефона.
''Осталих прекршаја је мање, али то је само први дан. Прошле године смо имали 14.000 откривених прекршаја, па видећемо какви су резултати у односу на прошлу годину'', рекао је Николић за ТВ Пинк.
Говорећи о акцији ''Фокус на путу'', која се спроводи од 6. до 12.октобра, Николић је рекао да је саобраћајна полиција Србије чланица Међународне организације мреже саобраћајних полиција Европе, а да се акција се спроводи у свим земљама Европе.
Навео је да ће до 12. октобра у фокусу саобраћајне полиције бити прекршаји који одвлаче пажњу возача као што су непрописно коришћење телефона, аудио и видео-уређаја, коришћење слушалица и возача и пешака, коришћење сигурносног појаса и превоз деце.
Николић је рекао да је у прошлој години откривено око 5.000 прекршаја због непрописног коришћења мобилног телефона.
"Сa развојем технологија и унапређењем контроле, очекујемо да тај број буде већи. Али наш фокус није на откривању прекршаја, већ на унапређењу безбедности саобраћаја и да учесници у саобраћају не чине те прекршаје и да остану безбедни'', рекао је Николић.