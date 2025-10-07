ОТЕЛИ МЛАДИЋА И НАТЕРАЛИ ГА ДА ИГРА РУСКИ РУЛЕТ – А СВЕ ЗБОГ НЕДОЗВОЉЕНЕ ЉУБАВИ Међу оптуженима и директор колеџа
Власти у Арканзасу ухапсиле су директора колеџа, заједно са још две особе, под оптужбом да су отели једног 18-годишњег младића, приморавали га да игра руски рулет и претили му како би га натерали да раскине са својом девојком.
Роберт Елерд (54), Џексон Хоман (23) и Чарли Холман (20) ухапшени су у понедељак, 29. септембра, у вези са наводном отмицом која се догодила раније прошлог месеца у граду Шервуд, потврдила је полиција Шервуда (држава Арканзас), за магазин People.
Према полицијском извештају који преносе Arkansas Business i WLTX, наводна жртва возила је аутомобил своје девојке из Литл Рока ка Шервуду 20. септембра. Када је стигао у Шервуд, пришао му је Џексон, који му је, наводно, обавио руке око врата и покушао да га извуче из возила.
Осумњичени су га затим одвезли на другу локацију, где су га везали за столицу и натерали да игра руски рулет, рекао је младић полицији. Присећао се како су „окретали бубањ револвера”, преноси Arkansas Business позивајући се на изјаву дату полицији.
Тинејџер је оптужио осумњичене да су му претили и захтевали од њега да раскине са својом девојком. Наводно су му рекли да ће убити његову породицу ако не напусти Литл Рок, наводи се у полицијском извештају. Младић је на крају ослобођен. Мотив за овај наводни злочин за сада није познат.
Према наводима власти, ухапшени Елерд је верен са мајком девојке жртве, док је други ухапшен Џексон пријатељ покојног брата девојке.
Елерд је био директор финансијске помоћи на Универзитету Арканзас-Пуласки Тех у време хапшења, али више није био запослен у тој институцији од четвртка, 2. октобра, потврдио је колеџ. Одбили су да дају даљу изјаву, али су додали да околности његовог хапшења нису повезане са његовим активностима на колеџу.
Џексон је оптужен за отмицу, тешку пљачку и упућивање терористичких претњи. Елерд и Чарли су такође оптужени за иста кривична дела, према полицијском извештају.