„ПЛАШИМО СЕ ДА ДЕЦУ ПУСТИМО У ШКОЛУ, ТРИ ЈУТРА ЗАРЕДОМ ЈЕ ВИЂАМО” Медведица због које је 66-годишњак завршио на операционом столу не престаје да сеје страх

14.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Власти у Дубиштеи де Падуре у Румунији провели су будну ноћ у нади да ће пронаћи женку медведа која је јуче напала 66-годишњег мушкарца.

Неуспешне потраге изазвале су револт код мештана.

Има их много, не свиђа нам, требало би предузети мере. Три јутра заредом смо је видели (мечку), плашимо се, деца иду у школу ујутру, кажу људи.

Дозвола за одстрел је истекла

Дозвола за одстрел агресивне медведице истекла је, јер је важила само 24 сата, и сада је потребна нова.

Упутићемо захтев Министарству животне средине и,путем одлуке министра, ако буде процењено да постоји непосредна опасност, добићемо одлуку о елиминацији ове животиње”, изјавио је Јакоб Валентин, председник општине Ходац.

Према проценама власти, у Румунији живи три пута више медведа него што је оптимално

Док су десетине људи тражиле агресивну медведицу, неколико километара даље појавила се још једна дивља животиња на улици.

И у Тарнавенију, на сат времена вожње, мештани су се сусрели са звери. Мушкарац нападнут јуче од стране медведице и даље је у тешком стању у болници. Лекари су забринути јер му се стање брзо погоршало, наводе румунски медији.

Пацијент којег је медведица напала подвргнут је хитној хируршкој интервенцији. Тренутно је на интензивној нези, у критичном је стању, интубиран и на механичкој вентилацији, изјавила је Мариана Негоита, портпаролка Окружне болнице Муреш.

Према проценама власти, у Румунији живи три пута више медведа него што је оптимално.

