„ПЛАШИМО СЕ ДА ДЕЦУ ПУСТИМО У ШКОЛУ, ТРИ ЈУТРА ЗАРЕДОМ ЈЕ ВИЂАМО” Медведица због које је 66-годишњак завршио на операционом столу не престаје да сеје страх
Власти у Дубиштеи де Падуре у Румунији провели су будну ноћ у нади да ће пронаћи женку медведа која је јуче напала 66-годишњег мушкарца.
Неуспешне потраге изазвале су револт код мештана.
„Има их много, не свиђа нам, требало би предузети мере. Три јутра заредом смо је видели (мечку), плашимо се, деца иду у школу ујутру”, кажу људи.
Дозвола за одстрел је истекла
Дозвола за одстрел агресивне медведице истекла је, јер је важила само 24 сата, и сада је потребна нова.
„Упутићемо захтев Министарству животне средине и,путем одлуке министра, ако буде процењено да постоји непосредна опасност, добићемо одлуку о елиминацији ове животиње”, изјавио је Јакоб Валентин, председник општине Ходац.
Према проценама власти, у Румунији живи три пута више медведа него што је оптимално
Док су десетине људи тражиле агресивну медведицу, неколико километара даље појавила се још једна дивља животиња на улици.
И у Тарнавенију, на сат времена вожње, мештани су се сусрели са звери. Мушкарац нападнут јуче од стране медведице и даље је у тешком стању у болници. Лекари су забринути јер му се стање брзо погоршало, наводе румунски медији.
„Пацијент којег је медведица напала подвргнут је хитној хируршкој интервенцији. Тренутно је на интензивној нези, у критичном је стању, интубиран и на механичкој вентилацији”, изјавила је Мариана Негоита, портпаролка Окружне болнице Муреш.
