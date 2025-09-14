Сахране за понедељак, 15. септембар
На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак ће бити сахрањени:
Радованка Теодора Миљанић (1935) - испраћај- у 9.45 часова
Даворка Николе Лекин (1973) у 12 часова
Тодор Мите Римски (1966) у 12.45 часова
На Новом гробљу у Петроварадину:
Драган Влатка Танасковић (1961) у 15 часова
На гробљу Нови мајур у Петроварадину:
Зденка Зденка Кршић (1938) у 11 часова
На Православном гробљу у Сремској Каменици:
Боја Михајла Бојић (1942) у 13 часова
На гробљу у Каћу:
Снежана Здравка Лајић (1957) у 13
На Православном гробљу у Будисави:
Милутин Драгољуба Мајсторовић (1948) у 15 часова
На Централном гробљу у Футогу :
Милица Лаза Зечевић (1949) у 13 часова
На Доњем новом гробљу у Футогу:
Мира Зорке Ковачевић (1960) у 15 часова