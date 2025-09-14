overcast clouds
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сахране за понедељак, 15. септембар

Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у понедељак ће бити сахрањени:

Радованка Теодора Миљанић (1935) - испраћај-  у 9.45 часова 

Даворка Николе Лекин (1973) у 12 часова

 Тодор Мите Римски (1966) у 12.45 часова

На Новом гробљу у Петроварадину:

 Драган Влатка Танасковић (1961) у 15 часова

На гробљу Нови мајур у Петроварадину

Зденка Зденка Кршић (1938) у 11 часова

На Православном гробљу у Сремској Каменици

Боја Михајла Бојић (1942) у 13 часова

На гробљу у Каћу:

Снежана Здравка Лајић (1957) у 13

На Православном гробљу у Будисави

Милутин Драгољуба Мајсторовић (1948) у 15 часова

На Централном гробљу у Футогу :

Милица Лаза Зечевић (1949) у 13  часова

На Доњем новом гробљу у Футогу:

Мира Зорке Ковачевић (1960) у 15 часова

 

