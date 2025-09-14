НОВИ САД УЗ ЈАЊАНЕ Сабор као сведочанство заједништва и очувања традиције
Саветник градоначелника Новог Сада Петар Ђурђев присуствовао је манифестацији коју је организовало Завичајно удружење Јањана – 12. Сабору Јањана у Војводини, одржаном у недељу у Футогу, на игралишту код Дунава.
- Велика ми је част што данас имам прилику да вам се обратим у име нашег градоначелника Жарка Мићина. Сабор Јањана није само културни догађај, он је сведочанство истрајности, заједништва и љубави према завичају. Ваш труд да очувате своје обичаје, језик и веру представља инспирацију и подсећа нас на то колико је важно знати ко смо и одакле долазимо. Сабор је прилика да млади науче, а стари да се подсете на време, вредности и људе који нас повезују.Посебно ценим то што се Јањани нису затворили у прошлост, већ активно учествују у изградњи садашњости и будућности нашег града. Уткали сте своју традицију у темеље Новог Сада и Футога, и тиме обогатили све нас. Ваше место у мозаику нашег града је посебно, препознатљиво и веома драгоцено. Град Нови Сад ће и даље бити уз вас у подршци неговању традиције, али и у заједничком погледу ка напретку и развоју за све наше суграђане - поручио је Ђурђев.
Зоран Чепуља, председник Извршног одбора Завичајног удружења Јањана, изјавио је да Сабор представља живи доказ да традиција може да се негује и у новом завичају. Он је истакао да су оваква окупљања важна не само ради чувања идентитета, већ и као начин да се младима покаже вредност заједништва и породичних корена.
Изразио је захвалност Граду Новом Саду на разумевању и подршци у организацији манифестације.
Уз присуство великог броја посетилаца, програм Сабора обухватио је наступе фолклорних ансамбала и певачких група, извођење крајишких песама и здравица, рецитаторске тачке, као и традиционалне спортске дисциплине попут бацања камена с рамена и скока у даљ.