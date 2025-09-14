light rain
ДЕО ЗРЕЊАНИНА ОД ЈУТРОС БЕЗ ВОДЕ Велика хаварија на водоводној мрежи, екипе су на терену

14.09.2025. 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

ЈКП „Водовод и канализација“ из Зрењанина је саопштило да изводи радове на санацији хаварије већег обима на водоводној мрежи која се у јутарњим часовима догодила у насељу 4. јул.

Због ове хаварије део поменутог насеља Д2 је од 8 часова без воде.

Како се наводи у саопштењу, почетак санације је одложило уклањање возила око места извођења радова.

Према тренутној процени са терена, радови би требало да буду завршени око 14 часова. У случају непланираних дешавања, постојећи режим водоснабдевања ће бити продужен до завршетка радова.

„Одмах по завршетку радова вода пуног притиска биће пуштена у мрежу и убрзо након тога доћи ће до нормализације водоснабдевања у Д2“, додаје се у саопштењу.

ЈКП „Водовод и канализација“ се захваљује на стрпљењу и разумевању свим становницима дела насеља 4. јул који су тренутно без воде.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
