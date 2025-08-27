(ФОТО) НЕ, НИЈЕ БАЈКА НИ БАСНА - МЕДВЕД ЈЕ ПОКУЦАО НА ВРАТА КУЋЕ Необичан призор из села у Србији, укућани ће га памтити док су живи
Становници села Драга код Тутина у Србији доживели су несвакидашњи призор када им је пред врата дошао медвед.
У тренутку када је у кући сијало светло, животиња се подигла на задње ноге и, готово људским гестом, покуцала на врата.
За оне који живе у градским срединама овакве вести звуче готово нестварно, али мештанима села уз шуму слични сусрети нису потпуно непознати. Ипак, породица Пепић није могла сакрити шок када су на свом прагу угледали крзненог "госта“.
Како се може видети на снимку објављеном на Инстаграм страници Србију-упознај, медвед се пропиње на ноге и изгледа као да знатижељно провирује у унутрашњост куће, преноси Аваз.
Све се догодило недалеко од Специјалног резервата природе Мојстирско-Драшке планине, па се претпоставља да је животиња залутала из свог природног станишта.
Једно је сигурно, породица Пепић имаће шта да препричава још дуго времена, јер им је пред кућни праг дошла звер од које већина људи зазире, а они је гледали из првог реда.