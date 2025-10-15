few clouds
7°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

С њима је увек напето!

Перфекционисти, контролори, живе само за посао НАЈГОРИ ШЕФОВИ СЕ РАЂАЈУ У ОВА 4 ЗНАКА ХОРОСКОПА Астролози поручују: Имају особине које их чине ИЗУЗЕТНО ТЕШКИМ за сарадњу

15.10.2025. 23:35 23:41
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Астролози истичу да неки хороскопски знаци имају особине које их чине изузетно тешким за сарадњу када се нађу у улози шефа.

Њихова енергија, перфекционизам или строга правила често стварају напету атмосферу у тиму.

Ован — експлозивни вођа
 

Овнови су пуни енергије и амбиције, али као шефови могу бити импулсивни и превише захтевни. Њихова нагла нарав и склоност брзим променама често збуњују запослене. Подређени се морају прилагодити њиховом темпу и показати иницијативу како би стекли поштовање.

Шкорпија — тајанствени контролор
 

Шкорпије су стратези који увек знају више него што откривају. Као шефови, често делују мистериозно и захтевају лојалност без много објашњења. Њихова потреба за контролом може створити осећај неповерења у тиму, а запослени се морају припремити на изненадне одлуке и неочекиване потезе.

Девица — перфекциониста без милости
 

Девице су познате по својој педантности и организованости, али у улози шефа то може постати терет за запослене. Оне не праштају ни најмање грешке и стално траже савршенство. Због тога се сарадници често осећају као да никада нису довољно добри, без обзира на труд.

Јарац — шеф који живи само за посао
 

Јарчеви су природни лидери, али њихова строга дисциплина и фокус на каријеру могу створити хладну и напету атмосферу. Од запослених очекују потпуну посвећеност и не показују много разумевања за приватни живот својих сарадника. Код њих важи правило – посао је увек на првом месту.

Ован, Шкорпија, Девица и Јарац издвајају се као најтежи хороскопски знаци када је реч о шефовању. Њихове особине могу мотивисати, али и исцрпети тим, па је најбоље пронаћи начин да се прилагодите њиховим правилима игре, пише Крстарица.
 

хороскоп знак хороскоп хороскопски знаци шеф Астро
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КИНЕСКИ ХОРОСКОП ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ОКТОБРА Ситни проблеми за Пацове, идеалан период за нове почетке код Змајева
кина

КИНЕСКИ ХОРОСКОП ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ОКТОБРА Ситни проблеми за Пацове, идеалан период за нове почетке код Змајева

15.10.2025. 11:52 13:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај