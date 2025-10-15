overcast clouds
15.10.2025.
Нови Сад
КИНЕСКИ ХОРОСКОП ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ОКТОБРА Ситни проблеми за Пацове, идеалан период за нове почетке код Змајева

15.10.2025. 11:52
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
кина
Фото: Илустрација/ Canva

Друга половина октобра према кинеском хороскопу доноси период унутрашњих увида, личног раста и прилика за балансирање односа и обавеза – уз услов да останете стрпљиви, промишљени и отворени за промене.

У периоду од 15. до 31. октобра, енергија ће бити промењива, али углавном повољна за лични раст и решавање старих проблема.

Очекују вас добре прилике за јачање односа са породицом и пријатељима, као и за професионални напредак, али је важно да останете стрпљиви и флексибилни.

Пацов: Ово је време да се фокусирате на комуникацију и организацију. Могуће су мање несугласице, али ћете лако наћи компромис.
Биво: Финансије ће бити у центру пажње, па водите рачуна о буџету. Повремено се ослободите стреса кроз креативне активности.
Тигар: Ваша енергија је на врхунцу, па искористите прилике за нове изазове, али пазите да не будете превише импулсивни.
Зец: Мир и стабилност су кључни, фокусирајте се на породичне односе и исцељење старих неспоразума.
Змај: Период је добар за нове почетке, нарочито у каријери. Будите храбри, али и мудри у доношењу одлука.
Змија: Емоције могу бити интензивне, зато радите на самоконтроли и избегавајте сукобе.
Коњ: Бићете пуни ентузијазма и жеље за слободом, искористите то за путовања или нова искуства.
Коза: Потребно је да се усредсредите на сопствено здравље и добробит. Одмор и релаксација су препоручени.
Мајмун: Креативност и друштвеност доносе вам успех, али будите пажљиви са обећањима и роковима.
Петао: Добро је време за решавање практичних питања и планирање будућности. Стабилност је на вашој страни.
Пас: Ваша интуиција је појачана, слушајте унутрашњи глас и не журите са важним одлукама.
Свиња: Могућности за просперитет су ту, али је важно остати приземан и не расипати енергију.

Извор:
Најжена
Пише:
Дневник
