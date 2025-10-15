КИНЕСКИ ХОРОСКОП ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ОКТОБРА Ситни проблеми за Пацове, идеалан период за нове почетке код Змајева

У периоду од 15. до 31. октобра, енергија ће бити промењива, али углавном повољна за лични раст и решавање старих проблема.

Очекују вас добре прилике за јачање односа са породицом и пријатељима, као и за професионални напредак, али је важно да останете стрпљиви и флексибилни.

Пацов: Ово је време да се фокусирате на комуникацију и организацију. Могуће су мање несугласице, али ћете лако наћи компромис.

Биво: Финансије ће бити у центру пажње, па водите рачуна о буџету. Повремено се ослободите стреса кроз креативне активности.

Тигар: Ваша енергија је на врхунцу, па искористите прилике за нове изазове, али пазите да не будете превише импулсивни.

Зец: Мир и стабилност су кључни, фокусирајте се на породичне односе и исцељење старих неспоразума.

Змај: Период је добар за нове почетке, нарочито у каријери. Будите храбри, али и мудри у доношењу одлука.

Змија: Емоције могу бити интензивне, зато радите на самоконтроли и избегавајте сукобе.

Коњ: Бићете пуни ентузијазма и жеље за слободом, искористите то за путовања или нова искуства.

Коза: Потребно је да се усредсредите на сопствено здравље и добробит. Одмор и релаксација су препоручени.

Мајмун: Креативност и друштвеност доносе вам успех, али будите пажљиви са обећањима и роковима.

Петао: Добро је време за решавање практичних питања и планирање будућности. Стабилност је на вашој страни.

Пас: Ваша интуиција је појачана, слушајте унутрашњи глас и не журите са важним одлукама.

Свиња: Могућности за просперитет су ту, али је важно остати приземан и не расипати енергију.