(ФОТО) ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА И МЕДВЕДИ САЊАРЕ Необично понашање које открива да и дивљина уме да се диви лепоти
Да ли знате да се и медведи диве природним лепотама?
Истраживачи и љубитељи дивљине већ годинама бележе исту, готово неочекивану сцену: медведи који, уместо да трагају за храном или прате мирис опасности, изненада застану, седну и дуго непомично гледају у планине, реке или заласке сунца.
Научници још увек нису до краја објаснили ово понашање. Да ли је у питању пука пауза у потрази за храном, или нешто више? Многи верују да се ради о тренуцима који нас на чудан начин повезују са овим моћним животињама - као да и оне, баш попут нас, умеју да цене тишину, лепоту и самоћу.
Неки биолози истичу да таква мирна стања могу бити важна за одмор и „ресетовање“ нервног система животиње, али јавност много чешће ове сцене тумачи као доказ да и најдивљији створови имају тренутке унутрашње тишине. Тренутке у којима живот није само борба за опстанак, већ и прилика да се стане, удахне и погледа у даљину.
Било да је реч о чистој биологији или нечем што бисмо могли назвати „дивљом контемплацијом“, медведи нас подсећају на једну једноставну истину: и у природи постоје тренуци чистог мира и уживања у лепоти.