ПРАВДА ЗА ЖИРАФЕ После 10 година званично признате четири жирафа уместо само једне РАЗЛИКЕ КО ИЗМЕЂУ МРКОГ И БЕЛОГ МЕДВЕДА
Класификација животиња је тешка, али кључна за конзервацију.
Многе врсте су доживеле промене у својој таксономији, што може довести до бољег разумевања њиховог понашања и екологије и, најважније, помоћи у заштити, како локалних врста, тако и на глобалном нивоу.
Сад су жирафе дошле на ред за овај третман: 10 година након што је иницијално предложено, четири врсте су званично признате.
„Признање је више него симболично“, каже др Џулијан Фенеси из Фондације за конзервацију жирафа. „Свака врста жирафа суочава се са различитим претњама и сад можемо да прилагодимо конзервационе стратегије у циљу задовољења њихових специфичних потреба. То обезбеђује афричким земљама и глобалној заједници оруђа за деловање – пре него што буде прекасно“.
Формално признање се дуго чекало. На препознавању различитих врста рађено је још 2016. године. И генетско истраживање и проучавање облика лобања имали су улогу у овом резултату. Дуже од 10 година, узорци су сакупљани из различитих популација жирафа широм Африке, укључујући области као што су Нигер, Чад и Јужни Судан са периодима знатне политичке нестабилности.
„Изузетно је описати четири нове врсте великих сисара након више од 250 година таксономије“, кажу истраживачи. „Нарочито кад је реч о животињама импресивним као жирафе, које нескривено шетају Африком. Наша генетска анализа показује да су разлике између врста жирафа изражене као између мрких и поларних медведа“.
Пре овог новог метода класификације чувених афричких сисара, сматрало се да су једна врста, са девет подврста. Четири потврђене врсте су: масајска жирафа, северна жирафа, мрежаста жирафа и јужна жирафа. Северна жирафа има три подврсте: западноафричку жирафу, кардофанску жирафу и нубијску жирафу. Масајска жирафа и јужна жирафа имају по две подврсте: G. t. tippelskirchi i G. t. thornicrofti, odnosno G. g. giraffa и G. g. angolensis.
Свака врста се суочава са посебним изазовима, има омиљено станиште и различите величине популација. Међународна унија за заштиту природе ће проценити конзервациони статус сваке врсте за своју Црвену листу угрожених врста. Почетна процена сугерише да су три од четири врсте можда већ угрожене.
„Признавање ове четири врсте је битно за тачне процене у погледу Црвене листе, циљану конзервацију и координисано управљање преко националних граница. Што прецизније разумемо таксономију жирафа, боље смо опремљени да проценимо њихов статус и применимо ефикасне конзервационе стратегије“, кажу истраживачи.
Жирафе нису једине које су подељене у нове врсте. Недавно су манте, португалска крстарица и чак најдужа отровна змија на свету подељене у нове врсте.
(Telegraf.rs)