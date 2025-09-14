ГУЖВЕ НА ПОМОЛУ! Од понедељка креће обнова коловоза на делу ауто-пута Нови Сад – Сириг, саобраћај ће бити преусмерен
НОВИ САД – Режим саобраћаја биће измењен од понедељка, 15. септембра на деоници од петље Нови Сад север до петље Сириг.
“Путеви Србије” наводе да ће до 1. октобра, уколико временски услови дозволе, бити измењен режим саобраћаја због обнове коловоза на деоници петља Нови Сад север – петља Сириг, у смеру Нови Сад – Суботица.
Током радова у фазама 3 и 4, саобраћај ће се одвијати на следећи начин:
– У смеру Нови Сад – Суботица за саобраћај ће бити затворена претицајна, возна и зауставна саобраћајна трака, а саобраћај ће бити преусмерен, кроз службене пролазе (од км 106+000 до км 101+250 у фази 3 и од км 102+500 до км 98+100 у фази 4) у претицајну траку смера Суботица – Нови Сад;
– У смеру Суботица – Нови Сад двосмерно одвијање саобраћаја, саобраћај ће се одвијати возном и зауставном саобраћајном траком у смеру кретања. Претицајна саобраћајна трака намењена је саобраћају смера Нови Сад-Суботица.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.