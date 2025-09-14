light rain
ПРЕСЕДАН КАКАВ НИЈЕ ВИЂЕН ОД 1927. ГОДИНЕ Престижни војни колеџ у Лондону ставио катанац на врата израелским кадетима

14.09.2025. 23:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
vojska
Фото: Pexels

Британско Министарство одбране саопштило је да ће израелским држављанима од наредне године бити забрањено да похађају Краљевски колеџ за одбрамбене студије у Лондону, једне од најпрестижнијих британских војних академија, због текућег рата у Појасу Газе, пренео је данас британски Телеграф.

Министарство је саопштило да је ова одлука донета у оквиру шире политике према Израелу, наглашавајући да сви војни курсеви у земљи инсистирају на поштовању међународног хуманитарног права. 

„Израелска војна операција у Гази је погрешна. Мора да постоји дипломатско решење, уз моментални прекид ватре, повратак талаца и више хуманитарне помоћи за народ Газе”, саопштило је британско министарство. 

Званичник израелског Министарства одбране Амир Барам, који је бивши студент овог колеџа, осудио је ову „дискриминаторну” одлуку, рекавши да је то „дубоко нечастан чин нелојалности према савезнику у рату”. 

Ово је први пут да је колеџ искључио Израелце од оснивања 1927. године, а као део британске политике према Израелу, претходно је забрањено учешће израелских званичника на највећој изложби оружја у Британији, док је такође суспендован је део дозвола за извоз оружја. 

Британски премијер Кир Стармер најавио је да ће признати Државу Палестину на предстојећој Генералној скупштини УН уколико Израел не обустави офанзиву у Гази, док су Канада, Аустралија и Белгија саопштиле да ће признати Палестину без услова.  

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
