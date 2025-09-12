ЈОШ ЈЕДНА ЗЕМЉА ЗАПРЕТИЛА БОЈКОТОМ ЕВРОВИЗИЈЕ Списак све дужи НЕМА УЧЕШЋА АКО ИЗРАЕЛ НАСТУПА
Холандска радиодифузна компанија АВРОТРОС саопштила је данас да ће Холандија бојкотовати избор за Песму Евровизије 2026. године ако Израелу буде дозвољено да се такмичи, наводећи као разлог израелски рат у Појасу Газе.
''АВРОТРОС више не може да оправда учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази", наводи се у саопштењу компаније. АВРОТРОС је саопштио да је водио разговоре са Европском радиодифузном унијом (ЕБУ) у вези са учешћем Израела 2026. године, као и да је изразио забринутост због ''озбиљне ерозије слободе штампе" кроз мешање израелске владе у прошлогодишњем издању, тврдећи да је догађај коришћен као ''политички инструмент", преноси NL Times.
Холандија је пета земља која је запретила бојкотом Евросонга уколико Израел буде учествовао, а пре тога су то урадили Исланд, Шпанија, Словенија и Ирска. Претходне две године су због учешћа Израела ово музичко такмичење обележили пропалестински протести, а прошле године је победу однела представница Израела, што је изазвало питања о начину на који је рекламирана пре самог наступа.