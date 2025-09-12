clear sky
26°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈОШ ЈЕДНА ЗЕМЉА ЗАПРЕТИЛА БОЈКОТОМ ЕВРОВИЗИЈЕ Списак све дужи НЕМА УЧЕШЋА АКО ИЗРАЕЛ НАСТУПА

12.09.2025. 16:37 16:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
евровизија
Фото: youtube printscreen/Eurovision Song Contest

Холандска радиодифузна компанија АВРОТРОС саопштила је данас да ће Холандија бојкотовати избор за Песму Евровизије 2026. године ако Израелу буде дозвољено да се такмичи, наводећи као разлог израелски рат у Појасу Газе.

''АВРОТРОС више не може да оправда учешће Израела у тренутној ситуацији, с обзиром на континуирану и тешку људску патњу у Гази", наводи се у саопштењу компаније. АВРОТРОС је саопштио да је водио разговоре са Европском радиодифузном унијом (ЕБУ) у вези са учешћем Израела 2026. године, као и да је изразио забринутост због ''озбиљне ерозије слободе штампе" кроз мешање израелске владе у прошлогодишњем издању, тврдећи да је догађај коришћен као ''политички инструмент", преноси NL Times. 

Холандија је пета земља која је запретила бојкотом Евросонга уколико Израел буде учествовао, а пре тога су то урадили Исланд, Шпанија, Словенија и Ирска. Претходне две године су због учешћа Израела ово музичко такмичење обележили пропалестински протести, а прошле године је победу однела представница Израела, што је изазвало питања о начину на који је рекламирана пре самог наступа.

евровизија бојкот израел Холандија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИРСКА БОЈКОТУЈЕ ЕВРОВИЗИЈУ АКО НАСТУПИ ИЗРАЕЛ – РТЕ: „Непримерено је учествовати док траје страдање у Гази“
песма

ИРСКА БОЈКОТУЈЕ ЕВРОВИЗИЈУ АКО НАСТУПИ ИЗРАЕЛ – РТЕ: „Непримерено је учествовати док траје страдање у Гази“

11.09.2025. 21:29 21:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) СРБИЈА УЧЕСТВУЈЕ НА РУСКОЈ ЕВРОВИЗИЈИ Објављен списак ко ће све наступати
ИНТЕРВИЗИЈА

(ВИДЕО) СРБИЈА УЧЕСТВУЈЕ НА РУСКОЈ ЕВРОВИЗИЈИ Објављен списак ко ће све наступати

16.06.2025. 10:46 10:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај