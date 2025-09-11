ИРСКА БОЈКОТУЈЕ ЕВРОВИЗИЈУ АКО НАСТУПИ ИЗРАЕЛ – РТЕ: „Непримерено је учествовати док траје страдање у Гази“
Ирска неће учествовати на Песми Евровизије следеће године, ако Израелу буде дозвољено учешће на том музичком такмичењу, јавила је данас ирска национална радио-телевизија РТЕ.
Ирски емитер је у саопштењу навео да је, на генералној скупштини Европске радиодифузне уније у јулу (ЕБУ), неколико чланова те организације изразило забринутост због учешћа Израела на такмичењу, преноси Скај њуз.
"РТЕ сматра да би учешће Ирске било непримерено с обзиром на континуирани и ужасан губитак живота у Гази. РТЕ је такође дубоко забринут због циљаног убиства новинара у Гази, ускраћивања приступа међународним новинарима тој територији и тешког положаја преосталих талаца", наводи се у саопштењу.
Директор Песме Евровизије Мартин Грин рекао је да ће "поштовати" одлуку било које земље која одлучи да не учествује на такмичењу.