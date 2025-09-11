scattered clouds
ИРСКА БОЈКОТУЈЕ ЕВРОВИЗИЈУ АКО НАСТУПИ ИЗРАЕЛ – РТЕ: „Непримерено је учествовати док траје страдање у Гази“

11.09.2025. 21:29 21:42
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
песма
Фото: youtube printscreen/logo101

Ирска неће учествовати на Песми Евровизије следеће године, ако Израелу буде дозвољено учешће на том музичком такмичењу, јавила је данас ирска национална радио-телевизија РТЕ.

Ирски емитер је у саопштењу навео да је, на генералној скупштини Европске радиодифузне уније у јулу (ЕБУ), неколико чланова те организације изразило забринутост због учешћа Израела на такмичењу, преноси Скај њуз.
    

"РТЕ сматра да би учешће Ирске било непримерено с обзиром на континуирани и ужасан губитак живота у Гази. РТЕ је такође дубоко забринут због циљаног убиства новинара у Гази, ускраћивања приступа међународним новинарима тој територији и тешког положаја преосталих талаца", наводи се у саопштењу.
    

Директор Песме Евровизије Мартин Грин рекао је да ће "поштовати" одлуку било које земље која одлучи да не учествује на такмичењу.

Магазин Гламур
