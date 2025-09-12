(ВИДЕО) НОВИ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ИЗРАЕЛУ Запослени у хотелу избо два госта ножем, сведоци проговорили о језивом убадању
Терористички напад догодио се данас у Израелу у кибуцу Цуба, када је запослени ножем избо двојицу гостију који су рањени пребачени у болницу.
Двоје гостију је избодено у терористичком нападу који је, према наводима, извршио запослени у хотелу узвикујући "Алаху акбар".
Израелац (60) задобио је тешке повреде током напада у трпезарији хотела Јерусалем Хилс у кибуцу Тзуба. Други мушкарац (23), такође је повређен. Обојица су превезена у болницу Хадаса Еин Керем.
Терориста је 42-годишњи становник Шуафата са криминалном прошлошћу. Раније је био осуђиван за бацање каменица.
Последња четири месеца радио је као запослен у хотелу у Тзуба.
A short time ago, an Arab from Shuafat carried out a terrorist stabbing attack on guests at a hotel in Kibbutz Tzuba, injuring them. He is an employee.
A police officer who was staying at the hotel engaged and subdued the terrorist, placing him under arrest. pic.twitter.com/tXcaUrS4C5
— Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 12, 2025
Према наводима полиције, службеник из Јужног дистрикта који није био на дужности, а боравио је у хотелу, успео је да обузда терористу.
Очевици су изјавили да су чули како је нападач узвикивао "Алаху акбар" пре него што је почео да напада ножем двоје гостију.
🚨 BREAKING: TERROR ATTACK IN JERUSALEM
A terrorist from Shuafat carried out a stabbing inside a hotel dining room at Kibbutz Tzuba, near Jerusalem.
Two people were injured.
An off-duty police officer on site engaged and arrested the terrorist.
Border Police forces are… pic.twitter.com/qvBsqJbvVJ
— Mossad Commentary (@MOSSADil) September 12, 2025
- Сели смо да једемо, одједном је настала гужва, нисмо разумели шта се дешава. Видели смо неког с ножем како покушава да уђе на балкон где смо седели, а тада га је један арапски запослени, менаџер трпезарије, ухватио и спасао нас - рекао је гост хотела.