(ВИДЕО) НОВИ ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД У ИЗРАЕЛУ Запослени у хотелу избо два госта ножем, сведоци проговорили о језивом убадању

12.09.2025. 13:27 13:34
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
ИЗРАЕЛ
Фото: Screenshot X/Ilustracija

Терористички напад догодио се данас у Израелу у кибуцу Цуба, када је запослени ножем избо двојицу гостију који су рањени пребачени у болницу.

Двоје гостију је избодено у терористичком нападу који је, према наводима, извршио запослени у хотелу узвикујући "Алаху акбар".

Израелац (60) задобио је тешке повреде током напада у трпезарији хотела Јерусалем Хилс у кибуцу Тзуба. Други мушкарац (23), такође је повређен. Обојица су превезена у болницу Хадаса Еин Керем.

Терориста је 42-годишњи становник Шуафата са криминалном прошлошћу. Раније је био осуђиван за бацање каменица.

Последња четири месеца радио је као запослен у хотелу у Тзуба.

A short time ago, an Arab from Shuafat carried out a terrorist stabbing attack on guests at a hotel in Kibbutz Tzuba, injuring them. He is an employee.

A police officer who was staying at the hotel engaged and subdued the terrorist, placing him under arrest. pic.twitter.com/tXcaUrS4C5

— Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 12, 2025 

Према наводима полиције, службеник из Јужног дистрикта који није био на дужности, а боравио је у хотелу, успео је да обузда терористу.

Очевици су изјавили да су чули како је нападач узвикивао "Алаху акбар" пре него што је почео да напада ножем двоје гостију.

- Сели смо да једемо, одједном је настала гужва, нисмо разумели шта се дешава. Видели смо неког с ножем како покушава да уђе на балкон где смо седели, а тада га је један арапски запослени, менаџер трпезарије, ухватио и спасао нас - рекао је гост хотела.
 

Израел терористички напад
Вести Свет
