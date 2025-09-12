ПРЕДСЕДНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ МАЈА ГОЈКОВИЋ УРУЧИЛА УГОВОРЕ За развој туризма у Војводини 125 милиона динара
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић уручила је данас уговоре вредне 125 милиона динара представницима шест локалних самоуправа – Инђије, Сомбора, Нове Црње, Темерина, Бачког Петровца и Кањиже – намењене унапређењу туристичког потенцијала.
Према речима председнице Гојковић, оваква улагања показују да је Покрајинска влада препознала туризам као један од кључних развојних праваца.
„Велико ми је задовољство што су општине веома активне кад год се распишу конкурси на покрајинском нивоу, и што делимо заједничку визију да је развој туризма изузетно значајан за целу територију АП Војводине. Драго ми је што сви имају нове, иновативне пројекте којима могу привући како домаће, тако и стране туристе“, изјавила је председница.
Гојковићева је поручила да ће Покрајинска влада настојати да и наредне године, са још већим обимом средстава, распише конкурс намењен унапређењу туристичког потенцијала.
Средства су опредељена Граду Сомбору за пројекат изградње трим стазе са расветом, спортским теренима и дечјим игралиштем у Роковачкој шуми, Општини Инђија за уређење парка са спортским теренима, дечјим игралиштем и јавном расветом, Општини Нова Црња за два пројекта - фазну изградњу базена са забавним садржајима у Српској Црњи и за израду пројектне документације као основе за наставак улагања у туристичку инфраструктуру.
Конкурсом је подржан и пројекат реконструкције спортског објекта у Темерину, обнова објекта за потребе Музеја војвођанских Словака у Бачком Петровцу, као и израда документације за реконструкцију трга и пратеће инфраструктуре у центру Кањиже.
Догађају је присуствовао и покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић.