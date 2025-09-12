УХАПШЕН СРБОБРАНАЦ Претресом куће пронашли марихуану, кокаин, семенке канабиса
12.09.2025. 14:28 14:31
Припадници Министарства унутрашњих послова у Србобрану, у сарадњи са Полицијском управом у Зрењанину, ухапсили су О. Х. (2001) из Србобрана, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, наводи се у саопштењу Полицијске управе Нови Сад.
Претресом куће, у којој осумњичени станује, полиција је пронашла око 130 грама марихуане, кокаин и семенке канабиса.
Такође, пронађена је и вага за прецизно мерење.
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Сомбору, против O. Х. ће бити поднетакривична пријава у редовном поступку, саопштила је Полицијска управа Нови Сад.