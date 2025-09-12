КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА ТЕЛОМ ДЕВОЈКЕ ИЗ СРБИЈЕ Нађена у хрватским територијалним водама код Цавтата
У хрватским водама између Превлаке и Цавтата пронађено је беживотно тело младе девојке из Врњачке Бање, која се јуче утопила код Луштице, јавља Приморски портал.
Подсетимо, несрећна девојка је нестала јуче око 15 часова када су је велики таласи повукли са стена у море.
Њен нестанак пријавила је другарица, а потрага је почела јуче и настављена јутрос.
Према незваничним информацијама, девојка се фотографисала на стени када су јаки таласи однели у море. Спасиоци су јуче после подне приметили беживотно тело како плута, али им је лоше време и бурни таласи онемогућили да се приближе рту Весло.
У потрази и спасавању учествовали су рониоци Регионалног центра из Бијеле, уз подршку екипа Управе поморске безбедности и управљања лукама, пловних јединица и хеликоптера МУП-а. Акцијом су руководили службеници Управе поморске безбедности и управљања лукама.