clear sky
28°C
12.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ ПОТРАГЕ ЗА ТЕЛОМ ДЕВОЈКЕ ИЗ СРБИЈЕ Нађена у хрватским територијалним водама код Цавтата

12.09.2025. 14:34 14:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У хрватским водама између Превлаке и Цавтата пронађено је беживотно тело младе девојке из Врњачке Бање, која се јуче утопила код Луштице, јавља Приморски портал.

Подсетимо, несрећна девојка је нестала јуче око 15 часова када су је велики таласи повукли са стена у море.

Њен нестанак пријавила је другарица, а потрага је почела јуче и настављена јутрос.

Према незваничним информацијама, девојка се фотографисала на стени када су јаки таласи однели у море. Спасиоци су јуче после подне приметили беживотно тело како плута, али им је лоше време и бурни таласи онемогућили да се приближе рту Весло.

У потрази и спасавању учествовали су рониоци Регионалног центра из Бијеле, уз подршку екипа Управе поморске безбедности и управљања лукама, пловних јединица и хеликоптера МУП-а. Акцијом су руководили службеници Управе поморске безбедности и управљања лукама.

утопљеник црна гора
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХЕЛИКОПТЕР, РОНИОЦИ И ДРОНОВИ У ПОТРАЗИ ЗА УТОПЉЕНОМ СРПКИЊОМ Неприступачне стене и бурно море отежавају акцију спасавања
најновија

ХЕЛИКОПТЕР, РОНИОЦИ И ДРОНОВИ У ПОТРАЗИ ЗА УТОПЉЕНОМ СРПКИЊОМ Неприступачне стене и бурно море отежавају акцију спасавања

12.09.2025. 09:55 10:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАГЕДИЈА НА МОРУ У ЦРНОЈ ГОРИ! ДЕВОЈКА ИЗ СРБИЈЕ СЕ УТОПИЛА Док је правила селфи на стени, таласи је повукли у море!
da

ТРАГЕДИЈА НА МОРУ У ЦРНОЈ ГОРИ! ДЕВОЈКА ИЗ СРБИЈЕ СЕ УТОПИЛА Док је правила селфи на стени, таласи је повукли у море!

11.09.2025. 21:34 21:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај