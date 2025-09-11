ТРАГЕДИЈА НА МОРУ У ЦРНОЈ ГОРИ! ДЕВОЈКА ИЗ СРБИЈЕ СЕ УТОПИЛА Док је правила селфи на стени, таласи је повукли у море!
11.09.2025. 21:34 21:44
Рониоци и службеници Пловне јединице безуспешно су данас поподне у мору код Луштице покушавали да пронађу и извуку беживотно тело девојке из Србије.
Девојка из Врњачке Бање утопила се данас око 15 часова, код рта Весло на Луштици, док се на једној од стена фотографисала са пријатељицом.
У том тренутку, како се верује, узбуркано море и таласи повукли су девојку.
Екипе полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку беживотно тело девојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су да приђу.
Због тога ће акција извлачења бити настављена ујутро.