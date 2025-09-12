ХЕЛИКОПТЕР, РОНИОЦИ И ДРОНОВИ У ПОТРАЗИ ЗА УТОПЉЕНОМ СРПКИЊОМ Неприступачне стене и бурно море отежавају акцију спасавања
Настављена је потрага за телом девојке из Врњачке Бање која се јуче око 15 сати утопила код рта Весло на Луштици, док се на једној од стена фотографисала са пријатељицом.
Како је за Ртцг саопштено из Управе поморске сигурности и управљања лукама (УПСУЛ), реч је о неприступачном терену, најтежем за потрагу у Црној Гори, зато је ангажован и хеликоптер МУП преко ОКЦ 112.
Јутрос је уз координацију УПСУЛ покренута опсежна акција потраге за несталом девојком у ували Трасте.
Хеликоптер МУП-а који је ангажован преко ОКЦ 112, већ кружи око места где се јуче девојка из Србије утопила.
У 10 сати рониоци РЦУД Бијела се укрцавају на чамац САР-1 и вршиће претрагу подводног дела, саопштено је из УПСУЛ.
Такође, Лустица Bay тим за хитно реаговање даје подршку у потрази и самој марини за маниупулацију са спасиоцима.
Укључиће се у потрагу и спасилачки скутери УПСУЛ, дронови и сва расположива средства.
Рониоци и службеници Пловне јединице безуспешно су јуче покушавали да пронађу и извуку тело девојке из Србије која је упала у воду код рта Весло на Луштици.
У том тренутку, како се верује, узбуркано море и таласи повукли су девојку.
Екипе полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку тело девојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су да приђу.
Због тога је акција извлачења настављена јутрос.