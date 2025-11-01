scattered clouds
НЕСРЕЋА НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ Мотоциклиста непомично лежи, возачи и пролазници покушавају да му помогну

01.11.2025. 18:45
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Фото: Dnevnik.rs

Мотоциклиста је задобио теже повреде у саобраћајној незгоди који се догодила данас, око 17 часова, на Зрењанинском путу у Београду.

Мушкарац, стар 30 година, задобио је отворени прелом ноге, незванично сазнаје Телеграф

Удес се догодио на раскрсници пре скретања за Котеж. 

На снимку са места несреће се види мотоциклиста који непомично лежи на асфалту окружен гомилом крхотина, док возачи и пролазници покушавају да му помогну.

зрењанински пут мотоциклиста саобраћајна незгода
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
