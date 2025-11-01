ГЛЕДАМО ЊИХОВЕ ПОСЛЕДЊЕ ТРЗАЈЕ Председница Покрајинске владе Гојковић о актуелним дешавањима: У романтичном филму блокадера нема блокада факултета и покушаја убиства Милоша Вучевића

Гојковић је нагласила да су људи који су осмислили обојену револуцију изабрали Нови Сад, политички, за спровођење њихових циљева и намера да поново "роде" аутономашки покрет, који је био изузетно јак и имао подршку за време комуниста.

-Ми гледамо последње трзаје, зато што то нема политичког утемељења. Последње изборе које смо имали за Скупштину АП Војводине, они који су отворено изашли са таквим програмима добили су 0 посто гласова. Када смо се вратили из цркве, хришћани смо, кад дајеш помен идеш у цркву, гледала сам све канале и налетела на извесни документарни филм који су представили блокадери, који је романтична прича и нема везе са стварношћу. Тамо нема ничега. У филму нема блокада живота, не постоје блокаде факултета, да су чак једно време децу делили у основним школама, па нема паљења просторија СНС и покушај убиства Милоша Вучевића. Говорим као Новосађанка, као неко ко је спречен да живи нормалним животом- истакла је за Информер председница Покрајинске владе.

Она је нагласила и да је један мањи део блокадера био из Новог Сада, те да је и било људи који су знатижељни.

-Најтеже пада Новосађанима који су против блокада и хаоса, то што је једна група људи одлучила да својата жртве овог трагичног догађаја. Када да мени и вама није страшно то што се десило и што су породице остале без себи најмилијих људи- навела је.

Фото: Скриншот Информер тв

Гојковић се дотакла и случаја Мише Бачулова, који је желео да се отрује и за то окриви државни врх, односно председника Вучића.

-Згрожена сам колико далеко могу да иду мозгови који креирају обојену револуцију. Он је само њихов инструмент. Оно је било катастрофално шта смо све видели. Надам се да ће одређене службе то видети. Он то није сам смислио, јер је Миша Бачулов мени једна енигма. Ко то жели да промовише такав лик? Какве вође, такав резултат- закључила је за Информер ТВ.

