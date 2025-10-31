few clouds
22°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?

31.10.2025. 13:04 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

Како Курир сазнаје од добро обавештеног извора, припадници Управе криминалистицке полиције данас су у Новом Саду ухапсили блокадера Мишу Бачулова.

Миша Бачулов је хтео да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе.

То је, како се сумња, урадио не би ли сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

миша бачулов хапшење
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај