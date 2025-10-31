(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?
31.10.2025. 13:04 13:45
Коментари (0)
Како Курир сазнаје од добро обавештеног извора, припадници Управе криминалистицке полиције данас су у Новом Саду ухапсили блокадера Мишу Бачулова.
Миша Бачулов је хтео да лажира своје тровање и да за наводни покушај убиства оптужи Александра Вучића и врх државе.
То је, како се сумња, урадио не би ли сутра током протеста у Новом Саду изазвао револт код грађана и како би дошло до ескалације насиља на улицама тог града и напада на неистомишљенике, представнике државних органа и институције.